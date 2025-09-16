- उत्तर प्रदेश में मंगलवार को 16 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर के बड़े आदेश जारी किए गए हैं.
- लखनऊ की कमिश्नर रौशन जैकब की जगह विजय विश्वास पंत को नियुक्त किया गया है.
- विजय विश्वास पंत 2004 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और प्रयागराज के पूर्व डीएम रह चुके हैं.
उत्तर प्रदेश (यूपी) में मंगलवार को बड़ा उलटफेर हुआ है और 16 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है. नए आदेश के बाद अब राजधानी लखनऊ की कमिश्नर रौशन जैकब की जगह अब विजय विश्वास पंत को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है.
कौन हैं विश्वास पंत
विश्वास पंत, इससे पहले प्रयागराज के डीएम थे और वह फरवरी में खत्म हुए महाकुंभ के दौरान काफी खबरों में थे. वह 2004 के आईएस ऑफिसर हैं और प्रयागराज से पहले आजमगढ़ के कमिश्नर थे. विश्वास कानपुर आईआईटी से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं. वह महोबा, मैनपुरी, सोनभद्र और कानपुर जैसे जिलों के डीएम रह चुके हैं.
नए आदेश के तहत बरेली की कमिश्नर सौम्या अग्रवाल को प्रयागराज की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं राज्य के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ब्रजेश नारायण सिंह को अब सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी है. उनकी जगह किंजल सिंह को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनाया गया है.
इसी तरह से मनीषा त्रिघाटिया को महिला कल्याण और बाल विकास के साथ पुष्टाहार विभाग में सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है. बी चंद्रकला को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के साथ ही राज्य के क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अधिकारी के सीईओ की जिम्मेदारी भी दी गई है. पहले महिला एंव बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के साथ थीं.
