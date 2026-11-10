क्या आपका कंफर्म ट्रेन टिकट किसी दूसरे को ट्रांसफर हो सकता है? जानें रेलवे के नियम, प्रक्रिया और समय सीमा

अगर आपने ट्रेन का कंफर्म टिकट बुक कराया है और किसी वजह से आप सफर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आपकी जगह कोई दूसरा शख्स उस टिकट पर यात्रा कर सकता है? भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक कुछ खास परिस्थितियों और निर्धारित शर्तों के तहत परिवार के सदस्यों, सरकारी कर्मचारियों, छात्रों और एनसीसी कैडेट्स को टिकट ट्रांसफर करने की अनुमति दी जाती है. जानिए चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर के जरिए नाम बदलवाने की पूरी प्रक्रिया और समय सीमा.

ट्रेन से सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि अगर टिकट बुक कराने के बाद अंतिम समय पर यात्रा रद्द करनी पड़े, तो क्या वह टिकट परिवार के किसी सदस्य या दोस्त को दिया जा सकता है? तो इसका जवाब है, हां. दरअसल, भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, रेलवे का रिजर्वेशन टिकट मूल रूप से उसी व्यक्ति के लिए वैध होता है, जिसके नाम पर उसे जारी किया गया है.

अपनी मर्जी से टिकट दूसरे को सौंपकर यात्रा नहीं कराया जा सकता

हालांकि, यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कुछ विशेष परिस्थितियों में टिकट पर यात्री का नाम बदलने की सुविधा दी है. लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी यात्री अपनी मर्जी से अपना टिकट किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपकर यात्रा नहीं करा सकता. इसके लिए रेलवे के चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर से पूर्व लिखित अनुमति लेना जरूरी होता है.

परिवार के इन 8 सदस्यों को ट्रांसफर किया जा सकता है टिकट?

अगर कोई यात्री अपनी कंफर्म सीट पर खुद सफर नहीं कर पा रहा है, तो वह अपने परिवार के पात्र सदस्यों के नाम पर टिकट ट्रांसफर करा सकता है. रेलवे ने इसके लिए परिवार के आठ नजदीकी संबंधों को मान्यता दी है. इसमें माता, पिता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, पति और पत्नी शामिल हैं. हालांकि, इसके लिए ट्रेन के निर्धारित रवानगी के वक्त से कम से कम 24 घंटे पहले चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर के पास लिखित आवेदन देना होता है. परिवार के इन 8 सदस्यों के अलावा किसी दोस्त, पड़ोसी या दूर के रिश्तेदार के नाम पर सामान्य पारिवारिक श्रेणी में टिकट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता.

सरकारी कर्मचारी, छात्र और शादी के समूहों के लिए नियम

सरकारी कर्मचारी: रेलवे ने अलग-अलग विशेष श्रेणियों के लिए टिकट ट्रांसफर की अलग-अलग समय सीमा और शर्तें तय की हैं. इसके मुताबिक, अगर आधिकारिक ड्यूटी पर जाने वाले किसी सरकारी कर्मचारी की जगह दूसरे कर्मचारी को भेजना हो, तो सक्षम अधिकारी को ट्रेन रवाना होने से कम से कम 24 घंटे पहले लिखित अनुरोध जमा करना होगा.

रेलवे ने अलग-अलग विशेष श्रेणियों के लिए टिकट ट्रांसफर की अलग-अलग समय सीमा और शर्तें तय की हैं. इसके मुताबिक, अगर आधिकारिक ड्यूटी पर जाने वाले किसी सरकारी कर्मचारी की जगह दूसरे कर्मचारी को भेजना हो, तो सक्षम अधिकारी को ट्रेन रवाना होने से कम से कम 24 घंटे पहले लिखित अनुरोध जमा करना होगा. छात्रों के समूह: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के छात्रों के समूह में से अगर कोई छात्र सफर नहीं कर पाता है, तो संस्थान प्रमुख के लिखित आवेदन पर उसकी जगह दूसरे छात्र को भेज सकता है. इसके लिए 48 घंटे पहले आवेदन करना होगा.

मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के छात्रों के समूह में से अगर कोई छात्र सफर नहीं कर पाता है, तो संस्थान प्रमुख के लिखित आवेदन पर उसकी जगह दूसरे छात्र को भेज सकता है. इसके लिए 48 घंटे पहले आवेदन करना होगा. शादी समारोह समूह : शादी में जाने वाले यात्रियों के समूह में नाम बदलने के लिए समूह के प्रमुख को ट्रेन प्रस्थान से कम से कम 48 घंटे पहले आवेदन देना होता है.

शादी में जाने वाले यात्रियों के समूह में नाम बदलने के लिए समूह के प्रमुख को ट्रेन प्रस्थान से कम से कम 48 घंटे पहले आवेदन देना होता है. एनसीसी कैडेट्स : एनसीसी कैडेट्स के समूह में नाम परिवर्तन के लिए प्रभारी अधिकारी को ट्रेन छूटने से कम से कम 24 घंटे पहले लिखित अनुरोध करना होगा.

10 प्रतिशत की सीमा और केवल एक बार नाम बदलने का नियम

रेलवे ने इस सुविधा के दुरुपयोग और ब्लैक टिकटिंग को रोकने के लिए कुछ कड़े नियम भी बनाए हैं. इसके तहत छात्रों, शादी वाले समूहों और एनसीसी कैडेट्स के मामले में कुल समूह के अधिकतम 10 प्रतिशत यात्रियों के टिकट पर ही नाम बदलने की अनुमति मिलती है. एक रिजर्वेशन टिकट पर यात्री का नाम बदलने का अनुरोध केवल एक बार ही स्वीकार किया जा सकता है. एक बार नाम बदलने के बाद उसमें दोबारा कोई संशोधन नहीं हो सकता.

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ऐसे ट्रांसफर कराएं टिकट पर नाम