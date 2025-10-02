PM Kisan 21st installment: देश भर के किसानों को दिवाली से पहले मिलेगी 21वीं किस्त? जानें खाते में कब आएंगे 2000 रुपये

पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली 2000 रुपये की 21वीं किस्त (PM Kisan Yojana 21st Installment) का देशभर के किसान इंतजार कर रहे हैं. कुछ किसानों को तो ये किस्त पहले ही मिल चुकी है, लेकिन बाकी देश के करोड़ों किसानों के खाते अब तक खाली हैं. इस बार सरकार ने तीन राज्यों के किसानों को पहले ही किस्त भेज दी है.

किसान सम्मान निधि की अगली किस्त का पैसा कब आएगा?

पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के करीब 27 लाख किसानों को 2000 रुपये की किस्त पहले से ट्रांसफर कर दी गई है. इसकी वजह ये है कि इन राज्यों में हाल ही में आई बाढ़ ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया. सरकार ने राहत के तौर पर किस्त एडवांस में भेजी. अब बाकी देश के किसान सोच रहे हैं कि उनके बैंक खाते में किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की अगली किस्त का पैसा कब आएगा?

सरकार कब भेजेगी PM Kisan की 21वीं किस्त?

सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल तारीख (PM Kisan 21st Installment date) नहीं बताई गई है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिवाली से पहले किसानों के खाते में 2000 रुपये भेजे जा सकते हैं. यानी अक्टूबर 2025 के आखिरी हफ्ते तक अगली पीएम किसान योजना की 21 वीं किस्त आने की संभावना है.

किन्हें नहीं मिलेगा पैसा?

अगर आपने अब तक पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) में अपनी e-KYC नहीं करवाई है, तो आपके पैसे अटक सकते हैं. सरकार ने साफ किया है कि बिना e-KYC कोई भी किस्त ट्रांसफर नहीं की जाएगी. इसके अलावा अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, तो भी पैसा नहीं आएगा.

बैंक डिटेल में गड़बड़ी जैसे IFSC कोड गलत है या अकाउंट बंद हो गया है या फिर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो किस्त का पैसा आपके खाते में नहीं पहुंचेगा. इसलिए अपनी बैंक डिटेल्स एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें. अगर कोई गलती दिखे तो तुरंत अपडेट कराएं.

बहुत से किसानों की किस्त इसलिए भी अटक सकती है क्योंकि उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स दिए थे या फिर आवेदन के समय जानकारी सही तरीके से अपडेट नहीं की थी.

e-KYC कैसे कराएं?

अगर आपने अभी तक eKYC नहीं करवाई है, तो इसे तुरंत करा लें.आप PM KIsan e-KYC दो तरीकों से कर सकते हैं .ऑनलाइन या फिर अपने नजदीकी CSC सेंटर या बैंक जाकर ऑफलाइन फिंगरप्रिंट के माध्यम से बायोमेट्रिक eKYC भी भी करवा सकते हैं.

ऑनलाइन OTP के जरिए eKYC के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें.

पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं

यहां ‘eKYC' ऑप्शन पर क्लिक करें

अब आधार नंबर और कैप्चा डालें

आपके मोबाइल पर आया OTP डालकर सबमिट करें

इसके लिए आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बिजली या पानी का बिल (एड्रेस प्रूफ के लिए), और बैंक पासबुक की कॉपी लग सकती है.

कैसे चेक करें कि पैसा आएगा या नहीं?

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके अकाउंट में 2000 रुपये आएंगे या नहीं, तो आप घर बैठे स्टेटस चेक(PM Kisan Beneficiary Status) कर सकते हैं.

सबसे पहले pmkisan.gov.in वेबसाइट खोलें

"Know Your Status" पर क्लिक करें

आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और चेक करें.

बेनिफिशियरी लिस्ट में चेक करें नाम

बहुत से किसानों को ये नहीं पता होता कि उनका नाम अभी भी बेनिफिशियरी लिस्ट (PM Kisan Beneficiary List) में है या नहीं. अगर लिस्ट में आपका नाम है मतलब आपके खाते में 2000 रुपये आना तय है.

किसान योजना की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं

किसान कॉर्नर में जाकर'Beneficiary List' पर क्लिक करें

अपनाराज्य, जिला, ब्लॉक और गांव सेलेक्ट करें

‘Get Report' पर क्लिक करें

स्क्रीन पर पूरी लिस्ट सामने होगी

यहां चेक करें आपका नाम है या नहीं

अगर आपने जरूरी काम जैसे e-KYC, आधार लिंकिंग और सही दस्तावेज नहीं दिए हैं, तो 21वीं किस्त का पैसा आपके खाते में नहीं आएगा. वहीं जिन किसानों ने ये सभी चीजें पूरी कर ली हैं, उन्हें जल्द ही दिवाली से पहले ये 2000 रुपये की किस्त मिल सकती है.सरकार इस बार हर राज्य के किसान तक समय पर पैसा पहुंचाना चाहती है, लेकिन जरूरी शर्तें पूरी न होने की वजह से कई लोगों का पैसा रुका रह सकता है.तो अब देर मत कीजिए जरूरी अपडेट्स तुरंत चेक करें और e-KYC आज ही करा लें, ताकि अगली किस्त आते ही सीधा आपके खाते में पहुंचे.

पीएम किसान योजना (PM Kisan 20th Installment Latest Update) से जुड़ी कोई भी अपडेट के लिए आप ऑफिशियल साईट pmkisan.gov.in पर नजर बनाए रखें और अपने फोन पर मिलने वाले SMS अलर्ट्स चेक करते रहें.