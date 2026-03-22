SBI YONO बंद होने का डर दिखाकर ठगी! PIB ने खोली फर्जी मैसेज की पोल

Fake SBI Message Alert: सोचिए...सुबह उठते ही फोन में मैसेज आता है,'आपका SBI YONO अकाउंट बंद होने वाला है.' सोचकर ही दिल एक सेकंड के लिए रुक सा जाता है, है ना? लेकिन रुकिए...कहीं ये डर दिखाकर आपको फंसाने का नया जाल तो नहीं? क्योंकि इस बार ठगों ने ऐसा गेम खेला है कि समझदार लोग भी कन्फ्यूज हो जाएं. थोड़ी सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है. याद रखें...बैंक कभी APK download करने को नहीं कहता और जल्दबाजी में किया गया एक क्लिक आपकी पूरी मेहनत की कमाई उड़ा सकता है.

फर्जी मैसेज से डर फैलाकर ठगी (Aadhaar update fraud)

सोशल मीडिया और WhatsApp पर इन दिनों एक फर्जी मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि SBI YONO app यूजर्स का अकाउंट Aadhaar update न करने पर बंद कर दिया जाएगा. इस मैसेज में 'Dear SBI customer' लिखकर लोगों को डराया जा रहा है और एक APK file डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है. PIB Fact Check ने साफ कर दिया है कि यह मैसेज पूरी तरह फर्जी है और इसका SBI से कोई लेना-देना नहीं है. SBI ने भी अपने official handle से कहा है कि, Aadhaar update के लिए कभी APK file डाउनलोड करने को नहीं कहा जाता.

APK डाउनलोड मतलब खतरा! (Downloading APK can be dangerous)

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, 'SBI KYC Aadhaar Update' नाम की APK file असल में phishing scam का हिस्सा है. जैसे ही आप इसे डाउनलोड करते हैं, आपके फोन का डेटा और banking details खतरे में आ सकते हैं. Cyber experts का कहना है कि इस तरह के unknown links या apps आपके phone का control तक ले सकते हैं और आपकी personal information चोरी हो सकती है.

क्या करें और कैसे बचें? (How to stay safe from phishing scams)

PIB और SBI ने यूजर्स को साफ सलाह दी है कि किसी भी unknown link, email या WhatsApp message पर भरोसा न करें. हमेशा official SBI website या YONO app से ही जानकारी verify करें. अगर कोई संदिग्ध मैसेज मिले, तो उसे report.phishing@sbi.co.in पर भेज सकते हैं. Digital banking के इस दौर में phishing scams तेजी से बढ़ रहे हैं. ऐसे मैसेज लोगों के डर का फायदा उठाकर उन्हें trap करते हैं.