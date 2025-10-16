विज्ञापन
देशभर में आज पेट्रोल-डीजल के दाम में बदलाव ,टंकी फुल करवाने से पहले चेक करें अपने शहर का नया रेट

Petrol and Diesel Rate Today 16 October 2025: सरकारी तेल कंपनियां हर दिन सुबह 6 बजे  पेट्रोल और डीजल के नए रेट अपडेट करती हैं. इनका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ता है. ऐसे में तेल भरवाने से पहले अपने शहर का लेटेस्ट रेट जरूर चेक करें.

Petrol-Diesel Price in India Today: सरकारी तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल-डीजल के दाम रोजाना अपडेट होते हैं.
नई दिल्ली:

Petrol Diesel Price Today 16 October 2025 : देश भर में तेल कंपनियों ने आज 16 अक्टूबर 2025 को पेट्रोल और डीजल के नए रेट अपडेट कर दिए  हैं. आप गाड़ी की टंकी फुल करवाने के लिए पेट्रोल पंप जाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है. अगर आप बिना चेक किए पेट्रोल पंप चले जाते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि  पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol and Diesel Rate Today in India) रोजाना अपडेट होते हैं. सरकारी तेल कंपनियां हर दिन सुबह 6 बजे  पेट्रोल और डीजल (Petrol And Diesel Prices In India) के नए रेट अपडेट करती हैं. इनका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ता है. ऐसे में तेल भरवाने से पहले अपने शहर का लेटेस्ट रेट जरूर चेक करें.

इसलिए अगर आप गाड़ी में तेल भरवाने जा रहे हैं तो पहले यह जान लेना बेहतर होगा कि आज आपके शहर में  पेट्रोल (Petrol Price Today) और डीजल (Diesel Price Today) किस भाव पर मिल रहा है.

दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता का ताजा रेट

सरकारी तेल कंपनियों ने देश के चार बड़े शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं किया है. आज दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपये और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. मुंबई में पेट्रोल 103.50 रुपये और डीजल 90.03 रुपये प्रति लीटर है. कोलकाता में पेट्रोल 105.41 रुपये और डीजल 91.02 रुपये पर बिक रहा है. वहीं चेन्नई में पेट्रोल 10 पैसे घटकर 100.80 रुपये और डीजल 10 पैसे घटकर 92.39 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है.

शहरों के नाम पेट्रोल प्रति लीटरडीजल प्रति लीटर
दिल्ली94.7787.67
मुंबई103.5090.03
कोलकाता105.4191.02
चेन्नई100.8092.39

देश के इन बड़े शहरों के अलावा बाकी जगहों पर भी पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि, अगर आप किसी और राज्य या शहर जा रहे हैं तो वहां का ताजा रेट जरूर चेक कर लें.

देश के अलग-अलग राज्यों में पेट्रोल-डीजल का लेटेस्ट प्राइस

  • बिहार में आज पेट्रोल 105.23 रुपये और डीजल 91.49 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. 
  • यूपी में पेट्रोल 94.69 रुपये और डीजल 87.81  रुपये प्रति लीटर पर उपलब्ध है.
  • झारखंड में पेट्रोल  97.86 रुपये और डीजल 92.62 रुपये प्रति लीटर  है.
  • पश्चिम बंगाल में पेट्रोल 105.52 रुपये और डीजल 92.02 रुपये प्रति लीटर है.
  • महाराष्ट्र में आज पेट्रोल का रेट 103.50 रुपये और डीजल का रेट 90.03 रुपये प्रति लीटर है.


अपने शहर का रेट कैसे चेक करें?

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके शहर में पेट्रोल और डीजल की लेटेस्ट कीमत कितनी है तो यह काम बेहद आसान है. इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी तेल कंपनियों की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप तुरंत आज का रेट चेक कर सकते हैं. इसके अलावा इन कंपनियों के मोबाइल ऐप्स के जरिए आप सिर्फ कुछ सेकंड में अपने शहर का लेटेस्ट रेट जान सकते हैं.

