Pan Aadhar link: पैन को आधार से जोड़ने के दो आसान तरीके यहां जानिए

पैन कार्ड को आधार से जोड़ने का क्या है तरीका आइए जान लेते हैं- How to link Pan with aadhar number

इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा (Income Tax website). इस लिंक पर क्लिक कर आप सीधे सही स्थान पर पहुंचेंगे. https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar

यहां पर साफ साफ इंगित किया गया है सीबीडीटी के आदेश संख्या CBDT circular F. No. 370142/14/22-TPL dated on 30th March 2022 के तहत 1 जुलाई 2017 तक जिन लोगों को पैन कार्ड जारी हो चुका था उन्हें 31 मार्च 2022 तक पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कर लेना चाहिए था. वहीं जो करदाता ऐसा करने में नाकाम रहते हैं उन्हें 30 जून 2022 तक 500 रुपये की फीस के साथ ऐसा करने की छूट थी और जो लोग इस तारीख तक भी ऐसा करने में नाकाम रहे हैं उन्हें इस कार्य के लिए अब 1000 रुपये की फीस देनी होगी.

आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने का आसान तरीका - (How to link Pan with Aadhar via website)

आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने का सबसे आसान तरीका आयकर विभाग की वेबसाइट पर ही दिया गया है. सबसे पहले आयकर विभाग की ईफाइलिंग साइट पर जाएं. वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. यहां पर बाईं तरफ टेबल में क्विक लिंक्स दिया गया है. इसमें जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें. एक नया पेज खुल जाएगा.

इस पेज पर आपको दो नंबर डालने हैं यानि अपना पैन नंबर और आधार नंबर. इसके बाद दाहिने तरफ नीचे वैलिडेट का बटन दिखेगा जिसे क्लिक करना होगा. अगर आपका नाम, जन्मतिथि और पता आदि सब मैच कर जाता है तब वह ओटीपी के जरिए लिंक का ऑप्शन देगा. जिसके बाद यह हो जाएगा. और यदि किसी भी प्रकार से डाटा मैच नहीं होता है तब किसी कार्ड में करेक्शन करवाना होगा जिसके बाद फिर यही प्रक्रिया पूरी करनी होगी और पैन आधार से जुड़ जाएगा.

मोबाइल से मैसेज के जरिए ऐसे करें पैन को आधार से लिंक (How to link Pan with aadhar number using mobile)

जो टैक्सपेयर्स आधार नंबर को पैन के साथ जोड़ना चाहते हैं उन्हें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा. इसका फॉर्मेट है UIDPAN<स्पेस><12 नंबरों का आधार कार्ड><स्पेस><10 digit PAN> फिर इसे 567678 या 56161 पर भेज दें.