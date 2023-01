अब Reliance Jio यूजर्स की फिर लगी लॉटरी, Jio True 5G लाया Free Welcome Offer

JIO 5G लेकर आया वेलकम ऑफर

JIO 5G Welcome Offer: देश में रिलायंस की जियो ने तेजी से 5जी सेवाओं में अपना विस्तार जारी रखा है. कंपनी का फोकस है कि वह अपने प्रतिद्वंद्वियों से पहले ज्यादा से ज्यादा शहरों में अपनी सेवाएं आरंभ कर लोगों के बीच अपनी पैठ बना लें. सोमवार 9 जनवरी को जियो ने 10 नए शहरों में अपनी 5जी सेवाएं आरंभ करने की घोषणा की है. कंपनी का कहना है कि जियो यूजर्स को 5जी डेटा दिया जा रहा है और यह भी 1जीबीपीएस की स्पीड से (Unlimited Data at up to 1 Gbps+ speeds) और इसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज भी नहीं लिया जा रहा है. कंपनी का दावा है कि रिलायंस जियो ने अब तक सबसे ज्यादा शहरों में 5जी सेवाएं आरंभ की है.

रिलायंस जियो का कहना है कि जियो उपभोक्ताओं के लिए जियो 5जी सेवाओं के लिए जियो वेल्कम ऑफर (Jio Welcome Offer) चला रहा है. इसके लिए फिलहाल कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है. यह ऑफर 9 जनवरी से आरंभ किया गया है.

जियो ट्रू 5जी (Jio True 5G) का दावा है कि कंपनी सही मायने में 5जी सेवाएं दे रही है और इसकी तकनीक पूरी तरह से अलग है. यानि कंपनी का दावा है कि इस तकनीक का 4जी से कोई लेना-देना नहीं है. दूसरे शब्दों में कंपनी कह रही है कि 5जी तकनीक पूर तरह से स्वतंत्र है और इसकी 4जी पर कोई निर्भरता नहीं है. कंपनी 5जी स्पेक्ट्रम में 700 मेगाहर्ट्ज, 3500 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगा हर्ट्ज का सबसे बड़ा तालमेल कर सेवाएं उपलब्ध करा रही है. कंपनी कैरियर एग्रीगेशन तकनीक का इस्तेमाल कर रही है.