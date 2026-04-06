Delhi Water Supply: दिल्ली के इन इलाकों में आज नहीं आएगा पानी, कल भी रहेगी किल्लत, जरूरत पड़ने पर करें ये काम

Delhi Water Supply: दिल्ली के लोगों के लिए जरूरी खबर है. दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर एक जरूरी सूचना जारी की है. इस पोस्ट में बताया गया है कि आज यानी 6 और 7 अप्रैल 2026 को राजधानी के कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी. जल बोर्ड के अनुसार, यह समस्या अंडरग्राउंड रिजर्वायर (UGR) और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों की सालाना सफाई (फ्लशिंग प्रोग्राम) के कारण होगी. यह एक नियमित प्रक्रिया है, जिससे पानी की गुणवत्ता बेहतर बनी रहती है और सप्लाई सिस्टम सही तरीके से काम करता है. हालांकि, इस प्रक्रिया के दौरान पानी की सप्लाई अस्थायी रूप से रोक दी जाती है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

6 अप्रैल को इन इलाकों में नहीं आएगा पानी

आज सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, रोहिणी सेक्टर-2 पॉकेट-4, कराला गांव और आसपास के क्षेत्रों में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी.

अगले दिन यानी 7 अप्रैल को भी कुछ इलाकों में पानी की समस्या जारी रहेगी. इनमें सुल्तानपुरी, रोहिणी सेक्टर-3 के अलग-अलग पॉकेट जैसे पॉकेट-F 23, पॉकेट-A-1, पॉकेट-B 10 और पॉकेट-C 12 शामिल हैं. इसके अलावा कराला गांव और आसपास के इलाकों में भी पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी.

!!Water Alert!!

Due to the annual flushing programme of UGR and Booster Pumping Stations, water supply will be affected on 06.04.2026 and 07.04.2026 in several areas of Delhi.



Residents are advised to store adequate water in advance.



We regret the inconvenience caused and… pic.twitter.com/QfrhvEv4xE — Delhi Jal Board (@DelhiJalBoard) April 5, 2026

दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी पोस्ट में लोगों से अपील की है कि वे पहले से पर्याप्त पानी जमा कर लें, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो. साथ ही पानी का सही तरीके से इस्तेमाल करने की भी सलाह दी गई है. यह काम हर साल किया जाता है, ताकि पानी की सप्लाई सिस्टम को साफ और बेहतर बनाया जा सके.

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अगर किसी को ज्यादा परेशानी होती है, तो दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से पानी के टैंकर भी उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके लिए लोग सेंट्रल कंट्रोल रूम के नंबर 1916, 23527679 और 23538495 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा मंगोलपुरी ओएचटी के नंबर 27294132 और 27915531 पर भी जानकारी ली जा सकती है.

दिल्ली जल बोर्ड ने इस असुविधा के लिए खेद जताया है और लोगों से सहयोग की अपील की है.