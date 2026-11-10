बिहार में छठ घाटों पर पटाखा और प्राइवेट नाव पर बैन, आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किए कड़े निर्देश

Bihar Chhath Ghat Fire Cracker Ban: लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए बिहार सरकार पूरी तरह मुस्तैद हो गई है. बिहार आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को त्योहार के दौरान कड़े सुरक्षा उपाय लागू करने के निर्देश जारी किए हैं. आपदा विभाग द्वारा जारी आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार, छठ घाटों के पास पटाखा जलाने और निजी नावों के संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. बता दें, चार दिनों तक चलने वाला यह महापर्व 13 नवंबर को 'नहाई-खाई' के साथ शुरू होगा और 16 नवंबर को इसका समापन होगा.

सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए प्रमुख निर्देश

आपदा विभाग ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी खतरनाक घाटों की पहचान कर वहां मजबूत बैरिकेडिंग सुनिश्चित करें और पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मियों और स्वयंसेवकों की तैनाती करें. इसके साथ ही नदी घाटों पर प्रशिक्षित गोताखोरों, तैराकों, मोटरबोटों और जीवन रक्षक उपकरणों को तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा मेडिकल टीमें, एम्बुलेंस और क्विक मेडिकल रिस्पॉन्स टीमें (QMRTs) भी हर समय अलर्ट मोड पर रहेंगी.

श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए घाटों व पहुंच मार्गों पर पर्याप्त लाइटिंग करने, जिला नियंत्रण कक्षों को चौबीसों घंटे (24x7) संचालित रखने और लाउडस्पीकर के जरिए लगातार सार्वजनिक घोषणाएं करने को कहा गया है.

किसी भी अप्रिय घटना या करंट लगने से बचाव के लिए सभी प्रकार के विद्युत प्रतिष्ठानों और वायरिंग की पहले से ही जांच करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. भगदड़ और किसी भी प्रकार की पैनिक स्थिति को रोकने के लिए जिलाधिकारियों को आपदा प्रबंधन व संचार योजना तैयार करने, स्थानीय छठ समितियों के साथ समन्वय बैठकें करने और पूरे पर्व के दौरान कड़ी निगरानी रखने को कहा गया है.

छठ पर्व का महत्व

कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला यह लोक पर्व दिवाली के छह दिन बाद शुरू होता है. यह पूरी तरह से भगवान सूर्य और छठी मां की आराधना को समर्पित है, जिसमें व्रतधारी अपने परिवार की सुख-समृद्धि के लिए अचल निष्ठा के साथ सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं. प्रशासन की इन सख्त और पुख्ता तैयारियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लाखों श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के सुरक्षित माहौल में अपना यह पावन पर्व मना सकें.

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