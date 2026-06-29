अमरनाथ यात्रा होगी आसान, जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर 3.5 किमी लंबी टनल तैयार, जानिए रूट

अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है. जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रामबन जिले में डिगडोल और पंथ्याल के बीच 3.5 किलोमीटर लंबी (AT-03) टनल तैयार की गई है. इस मार्ग पर चलने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए 'खूनी नाला' और पंथ्याल जैसे खतरनाक और भूस्खलन वाले हिस्सों को बायपास कर दिया गया है. पंथ्याल को डिगडूल से जोड़ने वाली इस टनल के अगले कुछ दिनों में खुलने की उम्मीद है. यह प्रोजेक्ट भारत के सबसे जरूरी रोड कॉरिडोर में से एक पर यात्रा को बेहतर बनाएगा, सुरक्षा बढ़ाएगा, यात्रा का समय कम करेगा और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलने में मदद करेगा.

खूनी नाला और पंथ्याल खतरनाक रास्ता

कई दशकों से खूनी नाला और पंथ्याल वाले हिस्से हाईवे के सबसे खतरनाक हिस्सों में से रहे हैं. यहां अक्सर भूस्खलन (लैंडस्लाइड), पत्थर गिरने, अचानक बाढ़ आने और लंबे समय तक ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं मानसून के मौसम में होती रही हैं. नई टनल के खुलने से इन खतरनाक रास्तों से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे यात्रियों को साल भर बिना रुकावट और भरोसेमंद कनेक्टिविटी मिलेगी. उम्मीद है कि यह टनल अमरनाथ यात्रा 2026 के दौरान अहम भूमिका निभाएगी. यह जम्मू और कश्मीर के बीच यात्रा करने वाले हजारों तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षित और आसान आवाजाही सुनिश्चित करेगी और साथ ही हाईवे पर भीड़-भाड़ को भी काफी कम करेगी.

अमरनाथ यात्रा में क्या होगा फायदा

नई टनल और फ्लाईओवर- डिगडोल-पंतिहाल के बीच 3.5 किमी लंबी टनल (T-4) के साथ-साथ रामसू-मगरकोट फ्लाईओवर का काम भी पूरा कर लिया गया है.

समय और दूरी में कमी- इन नई परियोजनाओं के शुरू होने से रामबन और बनिहाल के बीच यात्रा अधिक सुरक्षित हो गई है और सफर का समय तथा दूरी दोनों कम हो गए हैं.

खतरनाक रास्तों से निजात- खूनी नाला और पंथ्याल जैसे सबसे जोखिम भरे इलाकों से अब यात्रियों को नहीं गुजरना पड़ेगा.

यात्रा मार्ग का विकास- श्रद्धालुओं के सुरक्षित और आसान सफर के लिए पहलगाम और बालटाल रूट पर ट्रैक को चौड़ा कर दिया गया है.

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