केबीसी 17 के शरारती बच्चे को छोड़िए, इस एक्टर ने शो में अमिताभ बच्चन को गिफ्ट की ये चीज, देख बिग बी बोले- मामला अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा

हाल ही में अमिताभ बच्चन का क्विज शो केबीसी 17 (कौन बनेगा करोड़पति 17) एक शरारती बच्चे की वजह से काफी सुर्खियों में रहा. जिसने बिग बी के शो में बदसलूकी की हदें पार की थी. लेकिन अब केबीसी 17 इस बार खास वजह से सुर्खियों में है, क्योंकि कांतारा चैप्टर 1 के एक्टर ऋषभ शेट्टी ने शो के अंदर अमिताभ बच्चन को बेहद खास चीज तोहफे में दी है. जिसने देखने के बाद बिग बी ने मजेदार अंदाज में जवाब दिया है. कन्नड़ अभिनेता ऋषभ शेट्टी अमिताभ बच्चन के मशहूर क्विज शो केबीसी 17 में नए मेहमान के रूप में नजर आएंगे. शो के एक प्रोमो में ऋषभ, अमिताभ बच्चन को पारंपरिक पुरुषों का परिधान पंचे भेंट करते दिख रहे हैं. इस दौरान अमिताभ मजाक में कहते हैं कि पंचे को पहनने की कला सीखनी पड़ती है, वरना "अगर ये इधर-उधर खिसक गया तो मामला अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा!" उनकी इस बात पर ऋषभ और दर्शक जोर-जोर से हंस पड़ते हैं.

प्रोमो में ऋषभ मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को श्रद्धांजलि देते भी दिखे. स्टेज पर काले शर्ट और पंचे में आए ऋषभ ने मोहनलाल की स्टाइल में पंचे को हवा में लहराया. इतना ही नहीं, उन्होंने मोहनलाल की फिल्म नरसिम्हम (2000) का मशहूर डायलॉग "एंथा मोने दिनेशा?" (क्या हाल है, बेटा दिनेशा?) बोला, जिसे सुनकर दर्शक उत्साह से चिल्ला उठे.

एक अन्य प्रोमो में ऋषभ ने अमिताभ से उनके मशहूर किरदार विजय दीनानाथ चौहान का अंदाज दिखाने को कहा. इस पर अमिताभ ने मजेदार जवाब दिया, "ऋषभ साहब, ग्यारहवां सवाल आपकी स्क्रीन पर अभी डालता हूं. 7 लाख 50 हजार मिलेंगे, उसमें से 50 हजार आपके, 7 लाख हमारे!" इस जवाब ने सभी को हंसा दिया.

ऋषभ ने हाल ही में फिल्म कांतारा चैप्टर 1 में अभिनय और निर्देशन किया, जिसने दुनियाभर में 600 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की. यह फिल्म इस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, जो छावा के बाद आती है. ऋषभ शेट्टी वाला केबीसी 17 का यह एपिसोड शुक्रवार रात 9 बजे सोनी टेलीविजन नेटवर्क पर प्रसारित होगा. दर्शक इस मजेदार और मनोरंजक एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.