धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी की पहली PHOTO वायरल, पॉलिटिशियन अजीत पवार मिलने पहुंचे घर

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के सोमवार को निधन के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके करोड़ों फैन्स शोक में हैं. इसी दुखद खबर के अगले दिन महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, हेमा मालिनी से मिलने उनके मुंबई स्थित घर पहुंचे.

हेमा मालिनी से मिलने उनके घर पहुंचे अजीत पवार
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के सोमवार को निधन के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके करोड़ों फैन्स शोक में हैं. इसी दुखद खबर के अगले दिन महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, हेमा मालिनी से मिलने उनके मुंबई स्थित घर पहुंचे. यह मुलाकात पूरी तरह शांत और निजी माहौल में हुई, जहां उन्होंने हेमा मालिनी को सांत्वना दी और अपना समर्थन जताया. अजीत पवार मंगलवार दोपहर हेमा मालिनी के घर पहुंचे. लिविंग रूम में बैठकर उन्होंने कुछ समय तक उनसे बातचीत की. इस दौरान उन्होंने धर्मेंद्र के फिल्मी योगदान, उनकी लोकप्रियता और उनके द्वारा छोड़ी गई अमिट यादों के बारे में बात की. इस मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

हेमा मालिनी, जो धर्मेंद्र के साथ लंबे समय तक पर्दे पर और निजी जीवन में जुड़ी रहीं, बेहद भावुक दिखाई दीं. दोनों के बीच की बातचीत मीडिया की नजर से दूर, एक सम्मानजनक और शांत माहौल में हुई. इस मुलाकात में पूर्व CIDCO चेयरमैन प्रमोद हिंदुराव भी अजीत पवार के साथ मौजूद थे. तीनों ने कुछ देर साथ बैठकर धर्मेंद्र को याद किया. एक ऐसे कलाकार के रूप में जिन्हें हर पीढ़ी ने प्यार किया, और एक ऐसे इंसान के रूप में जो अपनी शानदार सफलता के बावजूद हमेशा जमीन से जुड़े रहे.

हालांकि बातचीत निजी रखी गई, लेकिन मौजूद सूत्रों ने बताया कि अजीत पवार ने कहा कि धर्मेंद्र का निधन हिंदी सिनेमा के एक 'सुनहरे युग का अंत' जैसा है. उन्होंने यह भी कहा कि धर्मेंद्र ने न सिर्फ फिल्मों में बल्कि लोगों के दिलों में भी एक खास जगह बनाई थी. अजीत पवार की इस मुलाकात ने यह दिखा दिया कि धर्मेंद्र सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं थे, बल्कि कला, सादगी और इंसानियत की मिसाल थे, जिन्हें हर वर्ग के लोग सम्मान देते थे.

