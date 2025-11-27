प्राइम वीडियो पर हिंदी में आ गई 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, 130 करोड़ के बजट में कमाए थे 850 करोड़

ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो ने साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 'कांतारा: ए लेजेंड चैप्टर 1' के हिंदी प्रीमियर का ऐलान किया है. फिल्मकार ऋषभ शेट्टी लिखित, निर्देशित और प्रमुख भूमिका में प्रस्तुत इस पौराणिक एक्शन थ्रिलर में रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया और जयराम जैसे कलाकार हैं. होम्बले फिल्म्स द्वारा निर्मित यह फिल्म 2022 की सुपरहिट 'कांतारा ए लीजेंड' (जो प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है) की प्रीक्वल है और अपनी भावनात्मक गहराई तथा भव्य पैमाने वाली कहानी के माध्यम से इस प्रशंसित सिनेमैटिक यूनिवर्स का विस्तार करती है. 27 नवंबर से फिल्म का हिंदी डब संस्करण भारत में और दुनिया भर के 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों में प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया जा सकेगा. यह फिल्म कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी उपलब्ध होगी.

यह भी पढ़ें: Dharmendra News Updates: बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा आज, पढ़ें लेटेस्ट अपडेट्स

क्या 'कांतारा: ए लेजेंड चैप्टर 1' की स्टोरी?

कदंब वंश के दौर में स्थापित 'कांतारा: ए लीजेंड चैप्टर 1' पनजुरली दैव की उत्पत्ति की खोज करती है, जिसकी आत्मा कांतारा के पवित्र वनों की रक्षा करती है. जब लालच और सत्ता प्राकृतिक संतुलन को भंग करने लगते हैं, तो व्यवस्था बहाल करने के लिए दिव्य शक्तियाँ जागृत होती हैं. कथा राजाओं, जनजातियों और देवताओं की परस्पर जुड़ी नियति के माध्यम से आगे बढ़ती है, जहां पनजुरली दैव संरक्षण का प्रतीक है, वहीं गुलिगा दैव अडिग न्याय का प्रतिनिधित्व करता है. परिणामस्वरूप एक सशक्त गाथा उभरती है- आस्था, प्रतिशोध और अस्तित्व की, जो उस संसार की नींव रखती है जिसे दर्शकों ने कांतारा (2022) में बेहद पसंद किया.

अपनी प्रभावशाली कहानी कहने की शैली से आगे बढ़कर, कांतारा: ए लीजेंड चैप्टर 1 अपनी दृश्य भव्यता और आध्यात्मिक गहराई के लिए भी विशिष्ट है. सदियों पुरानी भूत कोला परंपराओं से प्रेरणा लेते हुए फिल्म इन्हें मंत्रमुग्ध कर देने वाली सिनेमैटोग्राफी, सजीव विश्व-निर्माण और अजनीश लोकनाथ के भावनात्मक संगीत के माध्यम से जीवंत करती है. हर फ्रेम में ऋषभ शेट्टी की अडिग दृष्टि झलकती है — लोककथाओं में रची-बसी, और भव्यता, हुनर और उत्कृष्ट अभिनय से सजी हुईय

'कांतारा: ए लेजेंड चैप्टर 1' बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'कांतारा: ए लेजेंड चैप्टर 1' साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. आईएमडीबी के मुताबिक, ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म का बजट लगभग 130 करो़ड़ रुपये है जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 850 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. इस तरह इसने कमाई के मामले में 2025 में कई दिग्गजों को पछाड़कर यह स्थान हासिल किया.