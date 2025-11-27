धर्मेंद्र के जाने के बाद परिवार को हर तरफ से मिल रहा सपोर्ट, अब इस एक्टर ने पैपराजी को लगाई फटकार

बॉलीवुड आइकॉन धर्मेंद्र की 89 साल की उम्र में निधन हो गया. इससे पूरा देश दुख में डूब गया, लेकिन उनके जाने से पहले भी देओल परिवार को अपने सबसे मुश्किल पलों में पैपराजी की वजह से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा. एक्टर अर्जुन बिजलानी ने अंतिम संस्कार में अक्सर देखे जाने वाले व्यवहार और उसके बाद होने वाली मीडिया की हलचल पर अपनी बात रखी.

फिल्मीज्ञान को दिए एक इंटरव्यू में एक्टर ने कहा, "इंडस्ट्री के बहुत से लोग मुझसे सहमत होंगे" कि अंतिम संस्कार के दौरान लगातार तस्वीरें लेना और इसे मिलने-जुलने की जगह समझना बहुत गलत लगता है. उन्होंने आगे कहा कि पैपराजी बिना बुलाए आ जाते हैं और ऐसे इमोशनल पलों में इज्जत बनाए रखने के लिए फोटोग्राफरों के लिए एक खास जगह और स्ट्रिक्ट लिमिट्स तय करने का सुझाव दिया.

देओल परिवार पर इतने ज्यादा अटेंशन के बीच, फिल्ममेकर करण जौहर ने भी सबके सामने चिंता जाहिर की. एक पुरानी इंस्टाग्राम स्टोरी में, उन्होंने धर्मेंद्र के आस-पास "मीडिया सर्कस" देखना दिल तोड़ने वाला बताया, जो उस समय एक गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे थे. करण ने दया दिखाने की अपील करते हुए लिखा कि परिवार बहुत ज्यादा इमोशनल उथल-पुथल से गुजर रहा है और ऐसे नाजुक समय में उन्हें प्राइवेसी और सम्मान मिलना चाहिए.

एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने भी यही बात दोहराई और मीडिया से पीछे हटने और परिवार को समय देने को कहा. कुछ दिन पहले सनी देओल अपने घर के बाहर पैपराजी पर नाराजगी जाहिर की थी और हाथ जोड़कर कहा था, “आप लोगों को शर्म आनी चाहिए. आपके घर में मां-बाप हैं, बच्चे हैं शर्म नहीं आती.”

अमिताभ बच्चन ने भी देओल परिवार के इमोशनल दौर में लगातार दखल पर निराशा जाहिर करते हुए अपनी बात रखी. सनी के फोटोग्राफरों से भिड़ने के एक दिन बाद X और अपने पर्सनल ब्लॉग पर पोस्ट करते हुए, उन्होंने एक रहस्यमयी लेकिन तीखा मैसेज लिखा जिसमें कहा गया कि “कोई एथिक्स नहीं बचा है,” और स्थिति को “परेशान करने वाला” और “घिनौना” बताया. उनका यह रिएक्शन धर्मेंद्र के हॉस्पिटल के कमरे से एक परेशान करने वाला वीडियो लीक होने के बाद आया, जिसमें परिवार के एक बहुत ही पर्सनल पल को दिखाया गया था.

