iPhone 17e vs iPhone 16: ₹60,000 के बजट में कौन-सा है असली 'Value for Money'?

Apple के नए iPhone 17e के लॉन्च के बाद अब यह फोन ऑफर्स के साथ लगभग ₹60,000 में मिल रहा है. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि iPhone 16 भी इसी कीमत के आस-पास मौजूद है. ऐसे में खरीदारों के लिए यह फैसला करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन-सा iPhone ज्यादा बेहतर रहेगा? चलिए आज यही पता करते हैं कि आखिर iPhone 17e vs iPhone 16 में कौन-सा iPhone है ज्यादा दमदार.

इस समय Vijay Sales पर iPhone 17e (256GB) करीब ₹62,900 में मिल रहा है, जिसमें बैंक ऑफर्स के बाद इसकी कीमत लगभग ₹60,000 तक आ जाती है. वहीं, iPhone 16 (128GB) भी लगभग ₹64,900 में उपलब्ध है और इसी तरह के बैंक डिस्काउंट के बाद इसकी कीमत भी लगभग उतनी ही रह जाती है.

डिजाइन और डिस्प्ले में क्या फर्क है?

दोनों iPhones में 6.1 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले और एल्युमिनियम बॉडी मिलती है, जिससे दोनों फोन प्रीमियम फील देते हैं. लेकिन iPhone 16 में थोड़ी ज्यादा ब्राइटनेस और Dynamic Island जैसा फीचर मिलता है, जिससे इसका यूजर एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा मॉडर्न और एडवांस लगता है.

परफॉर्मेंस और प्रोसेसर में कौन आगे?

iPhone 17e थोड़ा आगे निकल जाता है क्योंकि इसमें Apple का नया A19 चिपसेट दिया गया है, जो बेहतर स्पीड, ज्यादा बैटरी एफिशिएंसी और AI परफॉर्मेंस देता है. वहीं, iPhone 16 में A18 चिप है, जो अभी भी काफी पावरफुल है.

हालांकि, iPhone 16 का GPU थोड़ा ज्यादा मजबूत है, जिससे गेमिंग और ग्राफिक्स परफॉर्मेंस इसमें बेहतर हो सकती है. यानी अगर आप गेमिंग ज्यादा करते हैं, तो iPhone 16 भी एक अच्छा ऑप्शन है.

कैमरा - किसमें है ज्यादा पावर?

iPhone 17e में 48MP का सिंगल कैमरा मिलता है, जबकि iPhone 16 में 48MP मेन कैमरा के साथ 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी दिया गया है. इसका मतलब है कि iPhone 16 ज्यादा वर्सेटाइल कैमरा एक्सपीरियंस देता है, जिसमें अल्ट्रा-वाइड फोटो, मैक्रो शॉट्स और बेहतर वीडियो फीचर्स मिलते हैं.

बैटरी और चार्जिंग में क्या अंतर है?

iPhone 17e में नया चिप होने की वजह से बैटरी बैकअप थोड़ा बेहतर मिलता है और यह ज्यादा समय तक वीडियो प्लेबैक दे सकता है. दोनों फोन्स MagSafe सपोर्ट करते हैं, लेकिन चार्जिंग स्पीड में फर्क है. iPhone 17e 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, जबकि iPhone 16 22W तक तेज वायरलेस चार्जिंग ऑफर करता है. यानी चार्जिंग स्पीड के मामले में iPhone 16 थोड़ा आगे है.

स्टोरेज और कनेक्टिविटी

iPhone 17e की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें 256GB स्टोरेज बेस वेरिएंट में ही मिलती है, जबकि iPhone 16 सिर्फ 128GB से शुरू होता है. अगर आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए, तो 17e ज्यादा वैल्यू देता है. वहीं, iPhone 16 में Wi-Fi 7 और Ultra-Wideband जैसे नए कनेक्टिविटी फीचर्स मिलते हैं, जो iPhone 17e में नहीं हैं.

आखिर कौन-सा iPhone खरीदें?

अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ज्यादा बैटरी लाइफ और ज्यादा स्टोरेज चाहते हैं, तो iPhone 17e आपके लिए बेहतर ऑप्शन है, खासकर इस कीमत में. लेकिन अगर आप ज्यादा फीचर्स, बेहतर कैमरा, मजबूत GPU और एक प्रीमियम iPhone एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो iPhone 16 आज भी ज्यादा बैलेंस्ड और बेहतर पैकेज माना जाएगा.