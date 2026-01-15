Instagram करना है Delete या Deactivate, तो समझ लें ये Step-by-Step पूरा तरीका

लंबे समय तक Instagram यूज़ करने वाले कई लोगों को इससे ब्रेक चाहिए होता है. इसी वजह से वो लोग Instagram को डिलीट करने का फैसला करते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि वो इस ऐप को डिलीट नहीं कर पाते. अगर आपके साथ भी यही दिक्कत हो रही है तो चलिए आपको बताते हैं Instagram डिलीट करने का सही और आसान तरीका.

Instagram Delete करने का तरीका

Instagram डिलीट करने के दौरान ये ऐप आपको दो ऑप्शन देता है. पहला है अकाउंट Deactivate करना, जिसमें आपका प्रोफाइल, फोटो, वीडियो और कमेंट्स कुछ समय के लिए छिप जाते हैं और आप जब चाहें वापस लॉगिन करके अकाउंट दोबारा एक्टिव कर सकते हैं. दूसरा ऑप्शन है अकाउंट को हमेशा के लिए Delete करना, जिसमें आपका पूरा डेटा धीरे-धीरे Instagram से हट जाता है और फिर वापस नहीं मिलता. अगर आप सिर्फ ब्रेक लेना चाहते हैं, तो Deactivate बेहतर है, लेकिन अगर आपने Instagram छोड़ने का पक्का मन बना लिया है, तो Delete करना सही विकल्प है.

Instagram हमेशा के लिए Delete

सबसे पहले अपने फोन में Instagram ऐप खोलें और नीचे दाईं तरफ दिख रही प्रोफाइल फोटो पर टैप करके अपनी प्रोफाइल पर जाएं. इसके बाद ऊपर दाईं ओर मेन्यू पर टैप करें और Accounts Centre पर जाएं. यहां Personal Details का ऑप्शन मिलेगा, जहां Account Ownership and Control सेक्शन में जाकर Deactivation or Deletion को चुनना होता है. अब उस अकाउंट को सिलेक्ट करें जिसे आप हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं. इसके बाद Delete Account पर टैप करें और Continue पर क्लिक करके प्रक्रिया पूरी करें.

Instagram अकाउंट डिलीट होने में कितना समय लगता है?

Instagram अकाउंट को पूरी तरह डिलीट होने में अधिकतम 90 दिन तक का समय लग सकता है. हालांकि, जैसे ही आप डिलीट रिक्वेस्ट डालते हैं, उसके 30 दिन बाद आपका अकाउंट और उससे जुड़ी सारी जानकारी हमेशा के लिए हटा दी जाती है. इस 30 दिन की अवधि में अगर आप चाहें तो दोबारा लॉगिन करके डिलीशन रिक्वेस्ट कैंसिल कर सकते हैं. एक बार अकाउंट पूरी तरह डिलीट हो जाने के बाद, आपका यूज़रनेम भविष्य में दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर वह किसी और ने न लिया हो.