Instagram Collaboration क्या है और क्यों ज़रूरी है? इससे ज्यादा फायदा किसको?

Instagram पर सिर्फ अच्छा कंटेंट बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि सही लोगों के साथ कोलैबोरेशन करना भी उतना ही ज़रूरी है. इंस्टाग्राम collaboration का मतलब है दो या उससे ज़्यादा क्रिएटर्स, इंफ्लूएंसर्स या ब्रैंड्स का मिलकर एक ही कंटेंट बनाना और उसे अपनी-अपनी ऑडिएंस के साथ शेयर करना. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि एक क्रिएटर की ऑडिएंस दूसरे क्रिएटर तक पहुंचती है और दोनों का रीच बढ़ती है.

इंस्टाग्राम पर Collaboration कैसे करें?

इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन करने का सबसे आसान और असरदार तरीका है Collab Post फीचर. इसमें आप रील या पोस्ट बनाते समय दूसरे क्रिएटर को कोलैबरेटर के तौर पर इंवाइट करते हैं. जब सामने वाला क्रिएटर इस इंवाइट को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वही पोस्ट दोनों प्रोफाइल पर दिखाई देती है. Likes, comments और views भी दोनों के लिए एक जैसे होते हैं, जिससे एनगेमेंट तेजी से बढ़ता है.

इसके अलावा creators Reels remix, इंस्टाग्राम Live collaboration, और Story mentions के ज़रिए भी साथ काम कर सकते हैं. Live collaboration में दोनों क्रिएटर्स एक साथ लाइव आते हैं, जिससे दोनों की ऑडिएंस एक ही समय पर जुड़ती है. वहीं, स्टोरीज़ एक-दूसरे को टैग करके या शाउटआउट देकर भी अच्छा कोलैबोरेशन किया जा सकता है.

Giveaway और Brand Collaboration का ट्रेंड

इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन का एक और पॉपुलर तरीका है Giveaway collaboration. इसमें दो या उससे ज़्यादा क्रिएटर्स या ब्रैंड्स मिलकर गिवअवे रखते हैं. फॉलोवर्स को कुछ आसान से टास्क करने होते हैं जैसे फॉलो करना, लाइक करना या कमेंट करना. इससे बहुत तेजी से फॉलोअर्स बढ़ते हैं.

Brand collaboration में क्रिएटर्स किसी ब्रैंड के साथ मिलकर उसके प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं. यह कोलैबोरेशन पेड भी हो सकता है और बार्टर यानी प्रोडक्ट के बदले प्रोमोशन भी. जैसे-जैसे क्रिएटर की रीच और ट्रस्ट बढ़ती है, वैसे-वैसे ब्रैंड कोलैबोरेशन्स के मौके भी बढ़ते जाते हैं.

Collaboration से सबसे ज़्यादा फायदा किसे?

इंस्टाग्राम collaboration का फायदा सिर्फ बड़े क्रिएटर्स को नहीं, बल्कि नए और छोटे क्रिएटर्स को सबसे ज़्यादा होता है. छोटे क्रिएटर्स को कोलैबोरेशन से नई ऑडिएंस मिलती है, जिससे उनके फॉलोअर्स और एंगेजमेंट दोनों बढ़ते हैं. मीडियम लेवल क्रिएटर्स के लिए कोलैबोरेशन ग्रोथ को स्टेबल बनाता है और ब्रैंड डील्स के रास्ते खोलता है.

बड़े क्रिएटर्स को कोलैबोरेशन से फ्रेश कंटेंट आइडियाज़ मिलते हैं और वे नई ऑडिएंस तक पहुंच पाते हैं. ब्रैंड्स के लिए कोलैबोरेशन इसलिए फायदेमंद है क्योंकि उन्हें ऑथेंटिक प्रोमोशन मिलता है, जो ads की तुलना में ज़्यादा भरोसेमंद लगता है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि फॉलोअर्स को भी कोलैबोरेशन का फायदा होता है, क्योंकि उन्हें नए क्रिएटर्स और नया कंटेंट देखने को मिलता है.

आने वाले समय में इंस्टाग्राम कोलैबोरेशन और भी ज़्यादा जरूरी होने वाला है. एलगोरिदम भी ऐसे कंटेंट को प्रेफरेंस देता है जिसमें ज्यादा इंटरैक्शन और शेयर्ड ऑडिएंस हो. यही वजह है कि क्रिएटर्स अब अकेले ग्रो करने के बजाय साथ मिलकर ग्रो करने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं.