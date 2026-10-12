आदित्य नंबर-1, आनंद-अर्शदीप टॉप-3 में, नीरज के बाद नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सबसे दूर भाला फेंकने वाले टॉप-10 जैवलिन थ्रोअर

भारत में नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में नई जान फूंक दी है. नीरज के परफॉर्मेंस को देखकर अब भारत में दूसरे युवा एथलीट भी जैवलिन थ्रो में अपना करियर बना रहे हैं. नीरज के बाद से अबतक रोहित यादव और यशवीर सिंह ने अपनी पहचान जैवलिन थ्रो में बनाई लेकिन इन तीनों के अलावा युवा एथलीट भी नेशनल स्तर पर अपने परफॉर्मेंस से दुनिया को अपनी झलक दिखा रहे हैं.

आदित्य श्योकंद ने जीता गोल्ड

न्यू दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो इवेंट में 19 साल के आदित्य ने 79.40 मीटर थ्रो करके गोल्ड मेडल जीतने में सफलता हासिल की. बता दें कि नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में जैवलिन थ्रो इवेंट में सबसे दूर भाला फेंकने का रिकॉर्ड डी.पी. मनु के नाम है. उन्होंने 61वें नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 81.23 मीटर दूर भाला फेंकने का रिकॉर्ड बनाया था जो आज तक बना हुआ है.

65वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सबसे दूर भाला फेंकने वाले टॉप-10 जैवलिन थ्रोअर

आदित्य (हरियाणा)-79.40मी)

आनंद सिंह (एसएससीबी) -77.77मी

अर्शदीप सिंह (रेलवे)- 77.56मी

दीपांशु शर्मा(उत्तर प्रदेश) 77.25मी

विपुल यादव( राजस्थान)- 74.92 मी

शशांक पाटिल (एसएससीबी)- 74.71मी

मनोज कुमार जे( तमिलनाडु)- 74.14 मी

उत्तम पाटिल(एसएससीबी)- 74.09मी

विकास शर्मा (उत्तराखंड) -72.40मी

बिबिन एंटनी (केरल)-72.24मी

वहीं, ओवरऑल बात करें तो डी.पी. मनु ने 2023 में 82.06 मीटर का थ्रो नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किया था जो इतिहास का सबसे बेस्ट थ्रो है. इसके बाद दूसरे नंबर पर रोहित यादव हैं जिन्होंने 2022 में 79.80 का थ्रो किया था, वहीं, हरियाणा के आदित्य अब नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे दूर भाला फेंकने वाले तीसरे थ्रोअर बन गए हैं.

नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे दूर भाला फेंकने वाले टॉप-5 जैवलिन थ्रोअर

डी.पी. मनु - 82.06 मीटर (2023)

डी.पी. मनु - 81.23 मीटर (2022)

रोहित यादव - 79.80 मीटर (2022)

आदित्य (हरियाणा)-79.40 (2026)

रविंदर सिंह खैरा - 79.04 मीटर (2016, पूर्व मीट रिकॉर्ड)

किशोर कुमार जेना - 78.05 मीटर (2022)

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