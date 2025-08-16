विज्ञापन
Trendy Bracelets जो आपके Style Statement को बनाए और भी दमदार, खरीदें इन्हें ₹500 से भी कम में

Myntra एक बार फिर से सभी महिलाओं के लिए ट्रेंडी और स्टाइलिश ब्रेसलेट्स की डील्स लेकर आया है. अब अपने हाथों को दें स्टाइलिश टच वो भी कम दाम में, तो आज ही अपने पसंदीदा ब्रेसलेट्स को ऑर्डर करें, जिससे आपकी शॉपिंग पहले से कहीं ज़्यादा स्मार्ट और अफोर्डेबल हो जाएगी.

Trendy Bracelets पर ये शानदार डील्स न करें मिस; Photo Credit: Pexels

Trendy Bracelets Under 500: Myntra एक बार फिर से सभी महिलाओं के लिए खुशियों की लहर लेकर आया है, ख़ासकर उन सभी महिलाओं के लिए जो अपने आप को नया लुक और टच देना चाहती हैं. इन ब्रेसलेट्स को आप आसानी से किसी भी वेस्टर्न या ट्रेडिशनल ऑउटफिट के साथ पेयर कर सकते हैं. पार्टी, ऑफिस या कैजुअल आउटिंग, हर मौके के लिए यहां ब्रेसलेट्स के बेस्ट ऑप्शन उपलब्ध हैं. Myntra की Right To Fashion Sale इन ब्रेसलेट्स पर शानदार डिस्काउंट दे रही है, जिन्हें आपको अभी के अभी ऑर्डर कर लेने चाहिए. 

चाहे आप पार्टी में जा रहे हों, ऑफिस में प्रोफेशनल लुक चाइए हो या कैजुअल आउटिंग के लिए कुछ सिंपल और एलिगेंट ढूंढ़ रहे हों, यहां हर मौके के लिए बेस्ट ऑप्शन मौजूद है. हल्के और आरामदायक डिज़ाइन इन्हें पूरे दिन पहनने के लिए परफेक्ट बनाते हैं. अब अपने फैशन गेम को अपग्रेड करने के लिए Myntra से आज ही ऑर्डर करें खूबसूरत ब्रेसलेट्स और हर लुक में दिखें अट्रैक्टिव.

Trendy Bracelets पर ये शानदार डील्स, 500 रुपये से भी कम है इनकी कीमत   

1. JOKER & WITCH Rose Gold-Plated Evil Eye Charm Bracelet 

JOKER & WITCH में आपको गुलाबी सोने की परत चढ़ी हुई मिलेगी. इसको इस्तेमाल करने के बाद मुलायम कपड़े से साफ़ करें. इसको किसी भी तरह के स्प्रे और परफ्यूम से दूर रखें और पानी में न भिगोए.

2. Jewelz Gold-Plated Artificial Beaded Evil Eye Wraparound Bracelet 

Jewelz Gold-Plated का आपको ब्लू और व्हाइट कलर का रैपअराउंड ब्रेसलेट मिलेगा. इसमें गोल्ड प्लेटिंग और आर्टिफिकल बीड्स का इस्तेमाल किया गया है. इस ब्रेसलेट को खरोंच लगने से बचाए और हमेशा एक डिब्बे में रखें, ताकि ये फेड न पड़े. 

3. EL REGALO Women Blue & Silver-Toned Evil Eye Charm Bracelet

EL REGALO Bracelet ब्लू और सिल्वर कलर से बना है. इसकी ख़ास बात ये हैं कि इस ब्रेसलेट को हाथों से बनाया गया है. इसके मटेरियल की बात करें तो स्टेनलेस स्टील से बना है. इसमें आपको एक ही साइज मिलेगा जो सभी हाथों के लिए परफेक्ट ऑप्शन है.

4. Just Lil Things Women Artificial Stones Studded Evil Eye Kada Bracelet 

Just Lil Things का ये गोल्डन कलर का व्हाइट कड़ा ब्रेसलेट अलग-अलग तरह के आर्टिफिकल स्टोन्स से बना है, जिससे यह काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है. इसकी सफ़ाई करते टाइम मुलायम ब्रश का इस्तेमाल करें और पानी से दूर रखें.

5. DressBerry Women Gold-Plated Gold-Toned & White Brass Bracelet 

DressBerry का ये गोल्डन कलर का ब्लू और व्हाइट कलर का रैपअराउंड ब्रेक्सलेट दिखने में बेहद अट्रैक्टिव है. इसके मटेरियल की बात करें तो ये पीतल से बना है और इसमें क्यूबिक ज़िरकोनिया के स्टोन का इस्तेमाल किया गया है. इसमें गोल्ड प्लेटिंग हैं जो एलिगेंट लुक देती है. 

अगर आप अपने लुक में एक ख़ास और स्टाइलिश टच देना चाहते हैं, तो ब्रेसलेटर्स से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है. ये छोटी सी एक्सेसरी आपकी कलाई को ख़ूबसूरती से सजाने के साथ-साथ आपके पूरे ऑउटफिट को कम्पलीट करती है. Myntra से मॉडर्न, ट्रेडिशनल और चार्म ब्रेसलेट्स आज ही ऑर्डर करें और अपने लुक को एनहान्स करें


 

Myntra Brand Of The Day, Bracelet For Women, Bracelets Collection, Bracelets For Special Occasions, Bracelets With Western Dresses
