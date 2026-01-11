रोज 10K कदम चलना फायदेमंद, लेकिन कैसे चलें यह ज्यादा जरूरी, लाइफस्टाइल कोच ने बताए 3 स्मार्ट टिप्स

Walking Routine: रोजाना पैदल चलना बहुत ही लाभकारी होता है. हेल्थ एक्सपर्ट से लेकर डॉक्टर तक रोजाना 10,000 कदम चलना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद बताते हैं. यह न सिर्फ मृत्यु दर कम करता है, बल्कि दिल की सेहत, मेटाबॉलिज्म और फिटनेस को भी बेहतर बनाता है, लेकिन लाइफस्टाइल कोच ल्यूक कोटिन्हो का कहना है कि रोजाना कितने कदम चले यह मायने नहीं रखता, बल्कि कैसे चलते हैं यह ज्यादा महत्वपूर्ण है.

यह भी पढ़ें:- वजन घटाना है? रोजाना इन चीजों का सेवन करें, तेजी से हो सकता है Weight Loss

लाइफस्टाइल कोच ल्यूक कोटिन्हो ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, “वॉकिंग शानदार है, लेकिन अगर इसे और बेहतर बनाया जा सके तो?” उन्होंने बताया कि स्पीड, दिशा, ढलान या हल्का वजन जोड़ने जैसे छोटे बदलाव आपकी वॉक को पूरी तरह बदल सकते हैं. इससे न सिर्फ कैलोरी बर्न बढ़ती है, बल्कि मांसपेशियों की एक्टिविटी, दिल की प्रतिक्रिया और जोड़ों पर असर भी बेहतर होता है.

इंटरवल वॉकिंग

इंटरवल वॉकिंग में 1-2 मिनट नॉर्मल गति, फिर 1 मिनट तेज चले. इसे 20-30 मिनट तक दोहराएं. ऐसा करने से दिल मजबूत होता है, मेटाबॉलिज्म तेज होता है, फैट बर्न 2-3 गुना बढ़ता है और दिमागी फोकस बेहतर होता है.

इनक्लाइन वॉकिंग के लिए ढलान पर चलें या ट्रेडमिल पर 5-10% इनक्लाइन सेट करें. इससे ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग और कैल्वेस मजबूत, ज्यादा कैलोरी बर्न करने में मदद मिलती है. हालांकि, इस बात का ध्यान रखें कि इनक्लाइन वॉकिंग करने के लिए आगे झुकें नहीं, सीधा पोस्चर रखें.

रिवर्स वॉकिंग करने से सेहत को भी बहुत फायदे मिलते हैं. रिवर्स वॉकिंग करने के लिए सुरक्षित जगह पर धीरे-धीरे पीछे की ओर चलें. इसे करने से घुटनों की मजबूती, बैलेंस बेहतर और यह रीहैब के लिए बेहतरीन ऑप्शन है. इसे करने के लिए शुरुआत में रेलिंग का सहारा लें. फिर धीरे-धीरे अपने आप यानी बिना सहारे के करना शुरू करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.