नेटफ्लिक्स के टॉप 10 में शुमार 2 घंटे 41 मिनट की फिल्म, पुष्पा 2- धुरंधर भी नहीं तोड़ पाया रिकॉर्ड, 9 साल पहले रिलीज हुई थी सच्ची कहानी

ओटीटी के दौर में जहां हर हफ्ते नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होती हैं, वहीं कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो सालों बाद भी दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं. इन दिनों नेटफ्लिक्स के टॉप 10 में एक ऐसी ही फिल्म शामिल है, जिसकी लंबाई करीब 2 घंटे 41 मिनट है और जिसे रिलीज हुए पूरे 9 साल हो चुके हैं. हैरानी की बात ये है कि हाल में आई बड़ी बजट की फिल्मों और जबरदस्त प्रमोशन के बावजूद कोई भी फिल्म इसका रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाई. दर्शक इसे बार-बार देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हो रही है.

कौन सी है ये रिकॉर्ड बनाने वाली फिल्म

अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर कौन सी फिल्म 9 साल बाद भी नेटफ्लिक्स पर राज कर रही है, तो बता दें कि ये आमिर खान की सुपरहिट फिल्म दंगल है. साल 2016 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तो इतिहास रचा ही था, अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी इसका जादू कायम है. पुष्पा 2 और धुरंधर जैसी चर्चित फिल्मों के बावजूद दंगल का टॉप 10 में बने रहना इसकी पॉपुलैरिटी को साफ दिखाता है.

महावीर फोगाट और बेटियों की सच्ची कहानी

दंगल की कहानी हरियाणा के पहलवान महावीर सिंह फोगाट और उनकी बेटियों गीता और बबीता फोगाट पर आधारित है. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक पिता समाज की रूढ़ियों से लड़ते हुए अपनी बेटियों को कुश्ती के अखाड़े तक पहुंचाता है. बेटियों का संघर्ष, पिता का सख्त अनुशासन और जीत का सफर दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ देता है. यही वजह है कि ये फिल्म हर उम्र के लोगों को पसंद आती है.

आमिर खान की दमदार एक्टिंग और निर्देशन

फिल्म में आमिर खान की एक्टिंग को आज भी उनके करियर की बेहतरीन परफॉर्मेंस में गिना जाता है. उन्होंने अपने किरदार के लिए न सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया बल्कि एक सख्त लेकिन भावुक पिता की भूमिका को बखूबी निभाया. नितेश तिवारी का निर्देशन, मजबूत स्क्रिप्ट और बेहतरीन डायलॉग्स फिल्म को और खास बनाते हैं.

9 साल बाद भी क्यों बना हुआ है क्रेज

दंगल सिर्फ एक स्पोर्ट्स फिल्म नहीं बल्कि हिम्मत, मेहनत और सपनों की कहानी है. शायद यही वजह है कि 9 साल बाद भी दर्शक इसे नेटफ्लिक्स पर देखना पसंद कर रहे हैं. ये फिल्म एक बार फिर साबित करती है कि अच्छी कहानी और सशक्त अभिनय का असर समय के साथ कम नहीं होता.