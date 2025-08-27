गणेश चतुर्थी 2025: घर को सजाएं इन खूबसूरत गणेश स्टिकर से, मिलेगा दिव्य और आकर्षक लुक

आज से देशभर में गणेश चतुर्थी का त्‍योहार मनाया जाएगा. 10 दिनों तक चलने वाला ये त्‍योहार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होता है. यह दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है. इस दिन भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा-अराधना करने के साथ गजानन की स्थापना की जाती है. इस दौरान लोग अपने घरों, मोहल्‍लों में गणेश जी की स्‍थापना करते हैं. हम आपके लिए बप्‍पा की स्‍थापना की सजावट का ऐसा सामान लेकर आए हैं, जो आपकी डेकोरेशन में चार-चांद लगा देगा.

गणपति के आगमन के लिए डेकारेशन को सबसे खास और अलग बनाने के लिए आजकल मार्केट में Happy Ganesh Chaturthi Stickers आने लगे हैं. ये खूबसूरत और ट्रेडिशनल स्‍टीकर आपके घर और पंडाल के हर कोने में दिव्य आकर्षण लाने का काम करते हैं और आपके आसपास फेस्टिव वाइब भर देते हैं. अगर आप भी इन्‍हें खरीदना चाहते हैं, तो Amazon आपकी मदद कर सकता है. यहां से आप बप्‍पा के दिव्‍य स्‍टीकर ऑर्डर कर सकते हैं.

ये हैं स्‍पेशल स्‍टीकर्स | Ganesh Chaturthi Special Stickers

1. Sky Flying Shri Ganesh Ji God Wall Sticker

बेडरूम, ऑफिस, लिविंग रूम के लिए बना ये मल्टीकलर स्‍टीकर्स आपके पूजा स्‍थल को नया रूप देने का काम करेगा. पीवीसी फ़िनिश देने वाला ये स्‍टीकर 47 सेमी x 60 सेमी तक दीवार को कवर कर लेता है.

2. Fliptic Lord Ganesh Poster Wall

ये भगवान गणेश का पोस्टर हाई क्‍वालिटी 300 GSM पेपर पर प्रिंट किया गया है, जो टिकाऊपन होने के साथ-साथ गणपति बप्पा की दिव्य छवि को खूबसूरती से उजागर करता है. दीवार पर लगाने के लिए बनाए गए इस गणपति के पोस्टर को छह-कलर प्रिंटिंग टेक्‍नोलॉजी से तैयार किया गया है.

3. MINTKRAFT Vinyl Ganesha Decal Ganesh Chaturthi Wall Sticker

पूजा कक्ष, लिविंग रूम, घर और ऑफिस या होम डेकोरेशन के लिए बना ये स्टिकर मोज़ेक इफेक्‍ट और गणेश मंत्र के साथ आता है. इसका साइज 12" X 12" है. इसे मैट लैमिनेशन के साथ हाई क्‍वालिटी ट्रांसपैरेंट विनाइल से बनाया गया है.

4. Rangoli Large Wall Sticker

हाई क्‍वालिटी वाटरप्रूफ और टिकाऊ मटीरियल से बना ये स्टिकर 4-7 साल तक आराम से आपके घर की शोभा बढाएगा. इसे टेक्‍सचर, खुरदरी या असमान सरफेसर पर न लगाएं, क्योंकि इससे चिपकने की क्षमता कमज़ोर हो जाएगी. साथ ही इसे नमी या सीधी धूप वाली सतह पर लगाने से बचें.

5. Ganpati Decoration Items for Home

यह हैंगिंग लिविंग रूम एरिया, घर की सजावट के लिए लाइट्स, गणेश चतुर्थी पर हाई क्‍वालिटी स्टैंड के साथ आता है.

इस बार गणेश चतुर्थी पर दृक पंचांग के अनुसार, अभिजीत मुहूर्त नहीं है और राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजकर 22 मिनट से होकर 1 बजकर 59 मिनट तक रहेगा. इस दिन रवि और सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग भी रहेगा. तो समय रहते पूजन और डेकारेशन समाप्‍त करना बेहतर होगा. अब आप भी देर न करें, Amazon से ये स्‍टीकर आज ही घर ले आएं.