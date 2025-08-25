Ganesh Chaturthi kit: नहीं खरीदी अभी तक पूजन सामग्री, तो ये किट आपके लिए है, दूर्वा, गंगाजल, चंदन समेत सब मिलेगा इसमें

गणेश चतुर्थी आने में अब केवल कुछ ही दिन बचे हैं. इस बीच सब और गणपति बप्‍पा को बुलाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. कहीं गणपति का श्रृंगार खरीदा जा रहा है, तो कोई भगवान गणेश को चांदी के सिंहासन पर विराजमान करने की तैयारी कर रहा है. कोई मुकुट और विशेष रूप से तैयार किए गए नौलखा हार खरीद रहा है, लेकिन इन सबके बीच गणेश चतुर्थी पर एक चीज जो सबसे जरूरी होती है, वह है पूजन सामग्री. जिसमें दूर्वा, गंगाजल, चंदन, लौंग, इलायची समेत सभी जरूरी सामान शामिल हो.

गणेश चतुर्थी 2025, 27 अगस्त से शुरू होगी. इस मौके पर अगर आप भी बप्‍पा की पूजा में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, और एक ऐसी किट का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें पूजन की सभी सामग्री वाजिब दाम में मिल जाए, तो हम आपकी मदद के लिए आ चुके हैं. हम आपके लिए लेकर आए हैं गणपति स्‍पेशल पूजन किट.

ये हैं गणेश चतुर्थी स्‍पेशल किट | Ganesh Chaturthi special kits

1. Ganesh Puja Samagri Kit

इस किट में गणपति पूजा के लिए 30 आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं. इस किट में पूजनीय अक्षय गायत्री हवन सामग्री के साथ-साथ पवित्र धागे, शुभ रंगों के कपड़े और विभिन्न अनुष्ठान सामग्री शामिल हैं. इतना ही नहीं इसमें रुई की बत्ती, पारंपरिक मिट्टी के दीये, सुगंधित वस्तुएं भी शामिल हैं.

2. Pujahome Ganesh Puja Samagri Kit for Ganesh Pujan

इस किट में पारंपरिक गणेश पूजन के लिए आवश्यक 17 से ज़्यादा चुनिंदा वस्तुओं को शामिल किया गया है. उपयोग में आसानी और सुविधा के लिए डिज़ाइन की गई इस ऑल-इन-वन किट के जरिए आप अपनी गणेश चतुर्थी पूजा की तैयारियों को आसान बना सकते हैं.

3. Ganesh Chaturthi Puja Samagri Kit

अगर आप इको फ्रेंडली पूजा किट चाहते हैं, तो ये पैक आपके लिए ही है. इस गणेश पूजा बॉक्स में पर्याप्त मात्रा में पर्यावरण अनुकूल पवित्र और शुद्ध पूजा सामग्री शामिल हैं. इसमें 27 पूजा सामग्री शामिल हैं.

4. Poojnam Ganesh Chaturthi Puja Samagri Kit

25 पवित्र वस्तुओं का यह कलेक्‍शन परंपरा के प्रति गहरे सम्मान के साथ संकलित किया गया है, जो आपके आध्यात्मिक अनुभव को उन्नत करने और भगवान गणेश के साथ एक दिव्य संबंध स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. चंदन पाउडर की पवित्रता और अक्षत (रंगीन चावल) की चमक से लेकर गंगाजल और गौमूत्र की शुद्धता तक इसमें पूजा के लिए सभी जरूरी चीजें शामिल हैं.

5. Special Pujan Kit - Traditional Pooja Items

अब आप गणपति की मूर्ति और वस्‍त्र लेकर आ चुके हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पूजन के लिए अन्‍य सामान कहां से लें, तो आज ही इस किट को ऑर्डर कर दें. इस किट में हल्‍दी और रोली-मोली समेत सभी जरूरी सामान शामिल हैं.

गणपति बप्‍पा के आगमन को लेकर देशभर में तैयारियां हो रही हैं. मंदिरों, घरों से लेकर मोहल्‍लों तक में पंडाल लग रहे हैं. अगर आप अभी तक गणेश की पूजन सामग्री को लेकर संशय में हैं, तो Amazon आपकी मदद कर सकता है. पूजा में शामिल होने वाली हर छोटी से छोटी सामग्री इस किट में शामिल की गई है. अब देर न करें, आज ही ऑर्डर करें.