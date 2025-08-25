699 रुपये में Dresses और Co-Ords का ये ऑफर है कमाल, बार-बार नहीं मिलेगा ये मौका

Dresses और Co-Ords ऐसे आउटफिट हैं, जो आज के दौर में लगभग हर महिला के वार्डरोब में नजर आते ही हैं. यही कारण है कि इसे खरीदने की मार्केट में होड़ लगी रहती है. Dresses और Co-Ords काफी कम्‍फर्टेबल और स्‍टाइलिश आउटफिट माने जाते हैं. लेकिन हर बार बजट फ्रेंडली और टॉप क्‍वालिटी के Dresses और Co-Ords आपको मिल जाएं, ऐसा होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है.

अगर आप भी अपने बोरिंग कलेक्‍शन को अपडेट करने का प्‍लान बना रही हैं, तो ये परफेक्‍ट मौका है. Roadster Garage Sale मात्र 699 रुपए में Roadster के स्‍टाइलिश और ग्‍लैमरस ड्रेसेज और को-ऑर्ड लेकर आया है.

ये हैं स्‍टाइलिश Dresses और Co-Ords

1. Roadster, The Lifestyle Co. Conversational Printed Co-Ords

ये व्‍हाइट और ब्राउन को-ऑर्ड सेट आपको समर वाइब देने वाला है. रैप स्टाइल का ये Co-Ords ब्रंच से लेकर आउटटिंग दोनों पर शानदार रहने वाला है. इसके साथ बूट पहनना न भूलें.



2. Roadster, The Life Co. Self Striped Side Slits Sheath Maxi Dress

अगर पार्टी के लिए क्‍लासी ड्रेस तलाश रही हैं, तो ये व्‍हाइट ड्रेस आपको आउटफिट में स्‍टाइल और एलिगेंस दोनों ला सकती है. 95% Polyester, 5% Elastane से बनी ये ड्रेस काफी आरामदायक है.

3. Roadster, The Life Co. Pure Cotton Puff Sleeve Belted Tiered Midi Dress

अगर आपके फ्रेंस से साथ आउटटिंग के लिए जा रही हैं, और कूल कूल ड्रेस ट्राई करना चाहती हैं, तो ये मिडी ड्रेस आपके लिए ही बनी है.

4. Roadster, Slit Neck Short Sleeves T-Shirt With Skirt

ब्रीदेबल स्‍टफ से बने इस को-ऑर्ड में टी-शर्ट और स्कर्ट शामिल है. मैरून सॉलिड टी-शर्ट, स्लिट नेक और स्‍मॉल स्‍लीव्‍स इसे स्‍टाइ‍ल देते हैं.

5. Roadster, The Life Co. Typography Printed Relaxed Fit Top with Joggers

इस को-ऑर्ड सेट में आरामदायक फिट वाला टॉप और जॉगर्स शामिल है. व्‍हाइट प्रिंटेड क्रॉप टॉप, राउंड नेक, स्‍मॉल स्‍लीव्‍स, ज़िप क्लोज़र और स्‍ट्रेट हेम इसे कम्‍फर्ट और ट्रेंडी दोनों बनाते हैं.

Roadster Garage Sale महिलाओं के लिए कम दाम में फैशन की रेस में शामिल होने का सुनहरा मौका अपने साथ लेकर आई है. यहां से टॉप क्‍वालिटी के को-ऑर्ड और ड्रसेज बेहद कम दाम में ऑडर करके आप पार्टी और फंक्‍शन की जान बन सकती हैं. अब देर न करें, टाइम निकलने से पहले इस सेल का फायदा उठाने के लिए तैयार हो जाएं. आज ही Myntra से शॉपिंग शुरू करें.