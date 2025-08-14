विज्ञापन
500 रुपये से भी कम में खरीदें ये Men's Slippers, कम्फर्टेबल के साथ दिखने में भी हैं स्टाइलिश

Men's Slippers Under 500: अब आपको किसी ट्रेंडी और ड्यूरेबल फुटवियर खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप अपने बजट में रहकर काफी अच्छे फुटवियर आसानी से खरीद सकते हैं. Myntra Right To Fashion Sale में आपको कई तरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो स्टाइलिश के साथ आरामदायक भी हैं.

अपने बजट में खरीदें टॉप ब्रांड के Men's Slippers, वो भी 500 रुपये से कम में; Photo Credit: Myntra

Men's Slippers Under 500: फुटवियर हमारे स्टाइल और पर्सनालिटी का एक अहम हिस्सा बन गया है. सही चप्पल चुनना जो आरामदायक हो, ड्यूरेबल हो और साथ ही स्टाइलिश भी हो, तीनों के बैलेंस को बनाए रखना जरूरी है. Myntra अपने Right To Fashion Sale में लेकर आया है मेंस के लिए जबरदस्त स्टाइलिश और आरामदायक Slippers. इनको पहन कर आप कहीं भी आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं. 

जब भी हम कोई फुटवियर लेने की सोचते हैं, तो अकसर हमारे दिमाग में ये ख्याल जरूर आता है की हम कुछ ऐसा लें जिसे पहनने में हमारे पैर कटे नहीं, साथ ही हमारे लुक को ख़ास भी बनाए, ऐसे में Myntra पर आपको हर तरह के डिज़ाइन, कलर और बजट में मेंस की चप्पलों का शानदार कलेक्शन मिल रहा है. सबसे ख़ास बात यह है कि अब अच्छे लुक वाले और कम्फर्टेबल Slippers के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप अपने बजट के अंदर काफी बढ़िया Slippers खरीद सकते हैं.

अपने बजट में खरीदें टॉप ब्रांड के Men's Slippers, वो भी 500 रुपये से कम में 

1. Action EVA Flotter - Men Thong Flip-Flops

अगर आप बाजार आने-जाने या कहीं भी लॉन्ग रूट के ट्रेवल के दौरान पहनने के लिए किसी कम्फर्टेबल और स्टाइलिश लुक वाले स्लिपर की तलाश में हैं, तो Action EVA Flotter ब्रांड के यह स्लिपर आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है. 

2. Liberty - Men Printed Clogs

Liberty का यह फुटवियर किसी भी मेन के लिए काफी शानदार ऑप्शन हो सकता है. यह आपको काफी सुन्दर प्रिंट के साथ मिलेंगे. इसको पहन कर आप खुद को एक ट्रेंडी लुक दे सकते हैं. यह फुटवियर लम्बे समय तक चलेंगे. 

3. Bata - Men Thong Flip-Flops

अगर आप अपने वर्कप्लेस पर पहनने के लिए कोई ऐसा फुटवियर तलाश रहें हैं, जो आपको प्रोफ़ेशनल लुक दे, तो Bata का यह Men Thong Flip-Flops फुटवियर आप जरूर ट्राय करें. यह पूरे दिन आपके पैरों को आराम देगा.

4. Layasa - Men Thong Flip-Flops

अगर आप किसी ऐसे फुटवियर की तलाश में हैं जिसे आप किसी भी ऑकेजन पर पहन सकते हैं, तो Layasa की यह फुटवियर आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है. चाहे कोई पार्टी हो या ऑफिशियल मीटिंग, इस फुटवियर को आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं. यह आपको ब्लैक और क्रीम कलर के कॉम्बिनेशन में मिल रही है. 

5. HRX by Hrithik Roshan - Men Rubber solid Sliders

क्या आप भी खुद को कम्फर्टेबल के साथ स्टाइलिश लुक देना पसंद करते हैं, तो HRX का यह  Slider आपको जरूर ट्राय करना चाहिए. यह आपको भीड़ में बाकियों से बिलकुल अलग दिखाएगा.


अगर आप किसी आरामदायक, ड्यूरेबल, स्टाइलिश और कम दाम की Slipper की तलाश में हैं, तो Myntra अपने Right To Fashion Sale में लेकर आया है अपने कस्टमर्स के लिए ढेर सारे शानदार कलेक्शन. यहां आपको आपके बजट में एक से बढ़ कर एक स्टाइलिश फुटवियर आसानी से मिल जाएंगे. तो देर किस बात की अभी ऑर्डर कर मंगवाएं कम दाम वाले ये ड्यूरेबल और ट्रेंडी फुटवियर.
