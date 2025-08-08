गेमिंग के शौकिनों के लिए आज आखिरी मौका है. दरअसल Flipkart Freedom Sale का फायदा उठाने का आज अंतिम दिन है. इस सेल के दौरान EVOFOX Gamepads पर 30% तक डिस्‍काउंट दिया जा रहा है. यहां पर जबरदस्‍त फीचर वाले, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, मल्टी-डिवाइस सपोर्ट और स्मार्ट कनेक्टिविटी के गेमिंग Sony wireless gamepads की, जिन्‍हें अपना बनाने का आज आपके पास आखिरी मौका है.

अकसर हमें लगता रहा है कि प्रीमियम गियर आमतौर पर भारी कीमत पर आते हैं, लेकिन Flipkart Freedom Sale ने इसे गलत साबित कर दिया है. यहां पर ये बजट फ्रेंडली गियर हर किसी का सपना पूरा कर रहे हैं.

1. SONY DualSense Controller Gamepad (Grey Camo, For PS5)

इस गेमपैड को USB टाइप-C केबल या ब्लूटूथ तकनीक यूज करके कनेक्ट किया जा सकता है. ये Windows PC और Mac कंप्यूटर, Android और iOS मोबाइल सभी पर शानदार काम करता है.

2. Sony PS5 DualSense Wireless Controller (White, For PS5)

अगर आप ऑनलाइन सोलो या मल्टीप्लेयर गेम खेलना पसंद करते हैं, तो सोनी PS5 डुअलसेंस वायरलेस कंट्रोलर रिस्पॉन्सिव गेमिंग कंट्रोल आपके लिए ही बना है. इसके डुअल एक्ट्यूएटर्स आपके गेमिंग मूवमेंट्स के लिए फिजिकली रिस्पॉन्सिव फीडबैक देते हैं.

3. SONY DualSense Wireless Controller Bluetooth Gamepad (Ice Blue, For PS5)

इस कंट्रोलर के अडैप्टिव ट्रिगर्स के साथ, आपकी ऑन-स्क्रीन एक्‍शन का रियल इफेक्‍ट नजर आता है. कंट्रोलर सेटअप करने के लिए Ds4windows का इस्तेमाल करें.

4. SONY CFI-ZCT1W07X Gamepad (Red, For PS5)

USB टाइप-C केबल या ब्लूटूथ तकनीक यूज करके इसे कनेक्ट किया जा सकता है. ये विंडोज पीसी और मैक कंप्यूटर, एंड्रॉइड और iOS मोबाइल फोन सहित कई अन्य टूल्‍स पर आसानी से यूज किया जा सकता है.

5. SONY CFI-ZCT1W09X Gamepad (Blue, Black, For PS5)

अपने कलर की तरह यूनिक ये गेमपैड आपके गेमिंग एक्‍सपीरिएंस को पहले से बेहतर कर देगा.

Flipkart Freedom Sale अपने साथ उन लोगों के लिए खुशियों का खजाना बनकर आई है, जो गेमिंग का जुनून रखते हैं. यही कारण है कि Sony के ये Gamepad अपने साथ बंपर ऑफर लेकर आए हैं. अब स्‍पीड, स्‍टाइल और एक्‍सपर्ट बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता. देर न करें, आज ही शॉपिंग शुरू करें