Women की इन Cool Trendy Tees को अभी करें अपने वार्डरॉब में ऐड, मात्र 197 रुपये से शुरू है इनका प्राइस

Women Cool Trendy Tees Under 400: फैशन की दुनिया में ट्रेंडी और बजट-फ्रेंडली ऑप्शंस की तलाश हर किसी को रहती है, खासकर जब बात आती है डेली वियर की. आजकल की लड़कियां स्टाइल के साथ-साथ आराम को भी प्राथमिकता देती हैं, और ऐसे में कूल टी-शर्ट्स का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है. ये टीज़ न सिर्फ कैजुअल लुक को बेहतर बनाती हैं, बल्कि कॉलेज, आउटिंग या घर पर आराम से पहनने के लिए भी परफेक्ट हैं.

सबसे खास बात ये है कि अब आपको स्टाइलिश दिखने के लिए जेब ढीली करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि Myntra पर ये शानदार टीज़ 197 रुपये से शुरू हो रही हैं. इन टीज़ का डिज़ाइन इतना वर्सेटाइल है कि आप इन्हें जीन्स, स्कर्ट्स या शॉर्ट्स के साथ आसानी से पेयर कर सकती हैं. चाहे आपको ग्राफिक प्रिंट्स पसंद हों या सॉलिड कलर्स, हर तरह की चॉइस को ध्यान में रखते हुए इनका कलेक्शन तैयार किया गया है.



Women की कूल ट्रेंडी Tees पर ये शानदार डील्स न करें मिस, सिर्फ 197 रुपये से शुरू हैं डील्स



1. glitchez की ये स्टाइलिश टाइपोग्राफिक रिज़ एम्ब्रॉइडरेड ड्रॉप-स्लीव्स क्रॉप बॉक्सी फिट टी-शर्ट लेस-अप के साथ आती है. इसका कलर दिखने में काफी अट्रैक्टिव और कूल लगता है. इसे आप कॉलेज से लेकर आउटिंग पर भी कैरी कर सकती हैं.

2. ये स्टाइलिश व्हाइट कलर का प्रिंटेड फिटेड एसिमेट्रिक क्रॉप टॉप दिखने में जितना सिंपल सोबर है, ये उठना ही कम्फर्टेबल भी है. इस टी-शर्ट का लुक दिखने में काफी क्लासी लगता है.

3. glitchez की ये पिंक वर्सिटी प्रिंट ड्रॉप-शोल्डर स्लीव्स बॉक्सी टी-शर्ट कई तरह के कलर्स और साइज में आपको मिल जाएगी. इसे आप जीन्स या स्कर्ट के साथ भी कैरी कर सकती हैं. इसकी कीमत मात्र 203 रुपये है.

4. ये टाइपोग्राफी प्रिंटेड क्रॉप टी-शर्ट दिखने में काफी कूल लगती है. इसमें भी आपको कई साइज और कलर ऑप्शन मिल जाएंगे. 67% ऑफ के बाद आप इसे मात्र 197 रुपये में खरीद सकते हैं.

5. प्योर कॉटन से बनी ये क्लासिक टाइपोग्राफी प्रिंटेड ओवरसाइज़्ड क्रॉप टी-शर्ट राउंड नेक के साथ आती है. ये कैरी करने के बाद आपको काफी कम्फर्टेबल महसूस कराएगी.



अगर आप अपने वार्डरॉब को रिफ्रेश करना चाहती हैं और हर दिन के लिए कुछ नया पहनना पसंद करती हैं, तो ये टीज़ आपके लिए एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती हैं. आज की युवा पीढ़ी फैशन को सिर्फ दिखावे के तौर पर नहीं देखती, बल्कि उसे अपनी पर्सनालिटी का एक्सटेंशन मानती है. ऐसे में ये कूल टीज़ एक शानदार माध्यम हैं खुद को एक्सप्रेस करने का, वो भी बिना ज्यादा खर्च किए. अगर आप भी अपने स्टाइल में कुछ नया और फ्रेश जोड़ना चाहती हैं, तो इन बजट-फ्रेंडली टीज़ को अपनाना एक बेहतरीन फैसला हो सकता है.