फरीदा जलाल के डायलॉग पर मचा बवाल, 76 साल की एक्ट्रेस ने दी गाली, हजम नहीं कर पाए लोग बोले- ये आउट ऑफ सिलेबस था

शाहिद कपूर के लीड रोल वाली ओ रोमियो का टीजर रिलीज कर दिया गया है. शाहिद, अविनाश तिवारी के लुक की तो चर्चा हुई ही लेकिन फरीदा जलाल का एक डायलॉग सुर्खियों में आ गया.

फरीदा जलाल के डायलॉग पर मचा बवाल, 76 साल की एक्ट्रेस ने दी गाली, हजम नहीं कर पाए लोग बोले- ये आउट ऑफ सिलेबस था
फरीदा जलाल के एक डायलॉग पर बंटे फैन्स
नई दिल्ली:

विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर की जोड़ी एक बार फिर दर्शकों को एंटरटेन के लिए तैयार है. उनकी नई फिल्म ‘ओ रोमियो' का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर धूम मच गई है. शाहिद कपूर का रफ-टफ और खतरनाक लुक, हाई-वोल्टेज एक्शन सीक्वेंस और डार्क रोमांस की झलक ने फैंस को काफी एक्साइटेड कर दिया है. लेकिन टीजर का सबसे बड़ा सरप्राइज निकला सीनियर एक्ट्रेस फरीदा जलाल का एक डायलॉग. हमेशा मां-दादी जैसे रोल निभाने वाली फरीदा इस बार बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आईं. उन्होंने कहा, “इश्क में आशिक तर जाए तो रोमियो, मर जाए तो च*****” यह बोल्ड लाइन इतनी नॉर्मली और दम के साथ बोली गई कि इंटरनेट पर इसे लेकर जमकर चर्चा हो रही है.

सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शन मिले-जुले हैं. एक यूजर ने लिखा, “विशाल भारद्वाज ही फरीदा जलाल से ऐसी गाली बुलवा सकते हैं!” वहीं दूसरे ने मजाक में कहा, “फरीदा जलाल का कैमरे पर गाली देना मेरे 2026 के बिंगो कार्ड में बिल्कुल नहीं था!” कई लोगों ने उनकी डायलॉग डिलीवरी की तारीफ की और कहा कि गाली सुनाकर भी वो जबरदस्त लग रही थीं.

हालांकि कुछ यूजर्स को यह डायलॉग पसंद नहीं आया. एक ने कमेंट किया, “इतनी उम्र में उनसे ऐसी बातें क्यों बुलवा रहे हैं? हमारे दादा-दादी कभी गाली नहीं देते थे.” किसी ने तो लिखा, “यह चीज मेरी जिंदगी में जरूरी नहीं थी!” बता दें कि ‘ओ रोमियो' एक डार्क और इंटेंस रोमांस-एक्शन थ्रिलर है, जिसमें शाहिद कपूर एक एग्रेसिव और वायलेंट रोमियो के रोल में हैं. टीजर में टैटू से लैस उनका रॉ लुक, गोलीबारी और फाइट सीन काफी इम्प्रेसिव हैं. 

बता दें कि ये फिल्म शेक्सपियर के रोमियो-जूलियट से इंस्पायर्ड है, लेकिन इसमें प्यार, बदला, गुस्सा और विश्वासघात जैसे गहरे इमोशंस दिखाए गए हैं. फिल्म में शाहिद कपूर के साथ तृप्ति डिमरी लीड रोल में हैं. स्टार कास्ट में नाना पाटेकर, विक्रांत मैसी, दिशा पटानी, तमन्ना भाटिया, अविनाश तिवारी, अरुणा ईरानी शामिल हैं.

सजिद नादियाडवाला और नादियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी यह फिल्म 13 फरवरी 2026 को वैलेंटाइन वीक में सिनेमाघरों में रिलीज होगी. यह विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर की चौथी फिल्म है, जिन्होंने पहले कमीने, हैदर और रंगून में साथ काम किया था.

