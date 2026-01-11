विज्ञापन

IMDb की 9.7 वाली वो सीरीज, जिसमें नीले ड्रम और हनीमून हत्या की सच्चाई देख कांपेगी रूह! लोग बोले- स्पाइन चिलिंग वॉर्निंग

जी5 की लेटेस्ट डॉक्यू सीरीज हनीमून से हत्या में देश के चर्चित केक नीला ड्रम और मेघालय राजा रधुवंशी केस के बारे में बताया गया है.

Zee5 पर स्ट्रीम हो रही है हनीमून से हत्या
ओटीटी पर हर हफ्ते नई डॉक्यूमेंट्री आती है. लेकिन हाल ही में जी5 पर एक डॉक्यूमेंट्री ने लोगों का ध्यान खींचा है. दरअसल, इस ओटीटी सीरीज, जिसे  IMDb ने 9.7 रेटिंग दी है. उसमें नीले ड्रम और हनीमून हत्या की कहानी को विस्तार से बताया गया है. यह मर्दों पर हुई हिंसा और हमारे कानून में कमी को दर्शाती है. हम बात कर रहे हैं जी5 की सीरीज हनीमून से हत्या की, जिसे ओटीटी पर रिलीज कर दिया गया है. वहीं सोशल मीडिया पर दर्शक इस सीरीज का रिव्यू दे रहे हैं और इसे रूह कपां देने वाली सीरीज कह रहे हैं.

हनीमून से हत्या सीरीज के बारे में

मृणालिनी हवलदार द्वारा क्रिए की गई इस सीरीज में अनुरेखा भगत नजर आ रही हैं. वहीं सीरीज एक सच्ची क्राइम डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें महिलाएं क्यों खून करती हैं. इसकी कहानी को दिखाया गया है. यह प्यार के लिए खून की शॉकिंग कहानी को दर्शाती है.

हनीमून से हत्या का सोशल मीडिया रिव्यू

एक्स (पहले ट्विटर) पर जी5 की लेटेस्ट सीरीज हनीमून से हत्या का रिव्यू दिया है. एक यूजर ने लिखा, अभी हनीमून से हत्या देखा और एहसास हुआ कि कैसे पुरुष साइलेंट पीड़ित बनते जा रहे हैं क्योंकि हमारे देश में उनकी सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है. लेकिन जब बात महिलाओं की आती है तो हर कानून उनकी सुरक्षा के लिए है और ज्यादातर उन्हें गलत इरादों के लिए इस्तेमाल करते हैं. यह सही वक्त है जब जेंडर न्यूट्रल कानून होना चाहिए. सही कहा? अन्य यूजर ने हनीमून से हत्या पर रिएक्शन देते हुए लिखा, मेरे प्यार पुरुषों, हनीमून से हत्या ये बस एक डॉक्यू सीरीज नहीं मर्द समाज के लिए बहुत ही स्पाइन चिलिंग वॉर्निंग है.

इन घटनाओं पर है हनीमून से हत्या

हनीमून से हत्या डॉक्यूसीरीज में देश को झकझोर देने वाली घटनाओं को दिखाया गया है, जिसमें मेघालय का सोनम और राजा रघुवंशी केस, भिवानी इन्फ्लूएंसर केस, मेरठ का फेमस नीला ड्रम केस, नाला सोपारा का टाइल केस और दिल्ली का इलेक्ट्रिक शॉक केस दिखाया गया है. पिछले काफी समय से इस सीरीज का इंतजार था, जिसे 9 जनवरी 2026 को रिलीज कर दिया गया है. यह जी 5 पर स्ट्रीम हो रही है.

