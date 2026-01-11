विज्ञापन

श्रीदेवी की हमशक्ल बच्ची ने ‘चंद्रमुखी’ के रा रा सॉन्ग पर किया खतरनाक डांस, देख कर लोगों को सुपरस्टार की आई याद, बोले- स्टारडम आगे ले जाएगी

ज्योतिका के गाने रा रा पर एक बच्ची का डांस वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है. बच्ची के एक्सप्रेशन्स देख लोग हैरान हैं, वह किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह एक्सप्रेशन्स दे रही है.

नई दिल्ली:

रजनीकांत की फिल्म चंद्रमुखी ने लोगों को खूब डराया था. इसी फिल्म पर बेस्ड हिंदी में फिल्म बनी भूल भुलैया. चंद्रमुखी में ज्योतिका सरवनन और भूल भुलैया में विद्या बालन के डांस दर्शकों में सिहरन पैदा कर दी थी. ज्योतिका के गाने रा रा पर एक बच्ची का डांस वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है. बच्ची के एक्सप्रेशन्स देख लोग हैरान हैं, वह किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह एक्सप्रेशन्स दे रही है.

बच्ची ने किया जबरदस्त डांस

11-12 साल की इस बच्ची का नाम भूमिका तिवारी है. बच्ची चंद्रमुखी के रा रा सॉन्ग पर एकदम खतरनाक एक्सप्रेशन्स दे रही है. साथ ही वह परफेक्ट स्टेप्स भी करती है. उसका डांस सच में काबिले तारीफ है. डांस के साथ उसका मेकअप और बॉडी लैग्वेज सब कुछ आपको ज्योतिका की तरह सेम टू सेम लगेगा. उसके एक्सप्रेशन्स को देख सोशल मीडिया पर कुछ लोग उसे फिल्म की हीरोइन से भी बेहतर बता रहे हैं.

‘रोंगटे खड़े कर दिए'

वीडियो पर लगभग 10 लाख लाइक्स आ चुके हैं और एक मिलियन से अधिक बार इसे देखा जा चुका है. वीडियो पर कमेंट कर लोग बच्ची के डांस और एक्सप्रेशन्स की तारीफ करते नहीं थक रहे. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए. दूसरे ने लिखा, क्या मैं कोई फिल्म देख रहा हूं. लड़की ने सच में कमाल का डांस किया. तीसरे यूजर ने लिखा, उसका मेकअप और एक्सप्रेशन्स इतने परफेक्ट हैं कि मैं सच में डर गया. वहीं एक अन्य ने लिखा, ये तो हीरोइन्स को भी फेल कर रही है.

