अरविंद केजरीवाल पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाको में राहत कार्यों का लेंगे जायजा, पूरे देश से की मदद की अपील

पंजाब इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ की गंभीर चुनौती से गुजर रहा है. गांवों में पानी भर गया है, लोग सुरक्षित स्थानों की ओर शिफ्ट किए जा रहे हैं, और ज़िंदगी को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश जारी है. इस कठिन समय में आम आदमी पार्टी अपने सामाजिक दायित्व और ज़मीनी प्रतिबद्धता को पूरी संवेदनशीलता के साथ निभा रही है. ऐसे समय में, जब हर ओर संकट की घड़ी है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान की जोड़ी लोगों के लिए एक मजबूत संबल और उम्मीद की सबसे बड़ी किरण बनकर सामने आई है.

अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचने वाले हैं. वह गुरुवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मिलकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, राहत कार्यों की प्रत्यक्ष समीक्षा करेंगे और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाएंगे. एक राष्ट्रीय नेता का स्वयं ज़मीनी हालात समझना और लोगों के बीच खड़े होना, जनसेवा की उसी भावना का प्रतीक है जिसके लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती है. अरविंद केजरीवाल ने यह भी घोषणा की है कि दिल्ली से प्रतिदिन आम आदमी पार्टी का कोई नेता, विधायक या कार्यकर्ता राहत सामग्री लेकर पंजाब पहुंचेगा. यह एक अभियान नहीं, बल्कि दिल्ली और पंजाब के रिश्तों को जोड़ने वाली एक डोर है, जहां राजनीति से ऊपर उठकर मानवता को प्राथमिकता दी जा रही है.

दिल्ली के बाज़ार, कॉलोनियों, मोहल्लों, व्यापारी संगठनों और सामाजिक समूहों में राहत सामग्री का संकलन किया जा रहा है. राशन, दवाइयां, कपड़े, आवश्यक वस्तुएं पैक की जा रही हैं, यह सिर्फ राहत नहीं, एक भावनात्मक रिश्ता है जो पंजाब की ओर भेजा जा रहा है. वहीं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज स्वयं राहत सामग्री लेकर पंजाब पहुंच चुके हैं. वह सिर्फ नेतृत्व नहीं कर रहे, बल्कि सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं. उनके नेतृत्व में जो सामग्री भेजी गई, उसमें ORS, साबुन, त्रिपाल, मच्छरदानी, टॉर्च, ड्राय मिल्क, डाइपर्स, कैंडल्स, दवाइयां, बेडशीट, बिस्किट, सैनिटाइज़र, टूथपेस्ट-टूथब्रश, सूखा राशन और पानी की बोतलें जैसे ज़रूरी सामान शामिल हैं, जो बाढ़ प्रभावित लोगों की तत्काल ज़रूरतों को पूरा करेंगे.

इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के सांसदों और विधायकों ने भी अपने एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया है. यह कदम केवल एक आर्थिक योगदान नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण का प्रतीक है, जो दर्शाता है कि पार्टी का हर जनप्रतिनिधि इस संकट में पंजाब की जनता के साथ खड़ा है. मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार पहले दिन से ही राहत कार्यों में जुटी है. मुख्यमंत्री स्वयं कई ज़िलों का दौरा कर चुके हैं, लोगों से सीधे संवाद कर रहे हैं, और प्रशासनिक तैयारियों की व्यक्तिगत निगरानी कर रहे हैं. NDRF की टीमें, स्वास्थ्य विभाग, पंचायतें और स्थानीय प्रशासन मिलकर पूरे समर्पण से राहत कार्य चला रहे हैं. यह प्रशासनिक तत्परता पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

अरविंद केजरीवाल ने अपने वीडियो संदेश में देश के सभी राज्यों, सरकारों और सामाजिक संस्थाओं से अपील की है कि वे मिलकर पंजाब की मदद करें. यह समय एकजुटता और संवेदना का है, राजनीति से ऊपर उठकर मानवता के लिए कार्य करने का है.

आज जब लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जब महिलाएं अपने बच्चों के साथ सुरक्षित स्थानों की ओर जा रही हैं, जब बुज़ुर्गों को दवाइयों और राशन की ज़रूरत है, उस समय राहत सामग्री के ट्रक नहीं, भरोसे और अपनापन लेकर पहुंच रहे हैं. आम आदमी पार्टी ने यह दिखा दिया है कि जब राजनीति सेवा भाव से प्रेरित होती है, तो वह लोगों की तकलीफ़ें कम करने का माध्यम बन जाती है.

यह वही राजनीति है, जो मंच से नहीं, मैदान से चलती है. अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब के लोगों का दुख सिर्फ पंजाब का नहीं, पूरे देश का साझा उत्तरदायित्व है, और आम आदमी पार्टी इस ज़िम्मेदारी को पूरे समर्पण के साथ निभा रही है.