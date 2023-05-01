विज्ञापन
तारा सुतारिया के 10 बोल्‍ड लुक्‍स

तारा सुतारिया पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में हैं. कभी फिल्म टॉक्सिक को लेकर, तो कभी वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप को लेकर.

  • तारा सुतारिया पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. tarasutaria/Instagram
  • कभी फिल्म टॉक्सिक को लेकर, कभी वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप और कभी एपी ढिल्लो के कॉन्सर्ट को लेकर सब उनकी ही बात कर रहे हैं. tarasutaria/Instagram
  • तारा ने साल 2010 में डिज्नी चैनल के शो 'बिग बड़ा बूम' में से में छोटे पर्दे पर कदम रखा था. tarasutaria/Instagram
  • तारा सुतारिया साल 2012 में 'बेस्ट ऑफ लक निक्की' शो का भी हिस्सा रहीं. tarasutaria/Instagram
  • तारा मुंबई में पली-बढ़ीं हैं. छोटी उम्र से ही उन्‍होंने म्यूजिक, डांस और एक्टिंग की है. tarasutaria/Instagram
  • यश की फिल्म 'टॉक्सिक' में तारा अहम भूमिका में नजर आने वाली हैं. इस फिल्म में तारा के किरदार का नाम रेबेका है. tarasutaria/Instagram
  • पोस्टर सामने आते ही तारा सुतारिया के किरदार की जबरदस्त चर्चा है. इसमें उनके हाथ में गन दिख रही है. tarasutaria/Instagram
  • खबरें हैं कि तारा सुतारिया और उनके बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया का ब्रेकअप हो गया है. tarasutaria/Instagram
  • दिसंबर 2025 में एपी ढिल्लों के मुंबई कॉन्सर्ट के बाद तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए, जिनमें तारा स्टेज पर सिंगर के साथ नजर आई थीं. tarasutaria/Instagram
  • इन क्लिप्स में एपी ढिल्लों तारा को गले लगाते और गाल पर किस करते दिखे थे. वहीं, वीर पहाड़िया दर्शकों में मौजूद थे और नाराज नजर आ रहे थे. tarasutaria/Instagram
