बर्तन धोने में अब नहीं लगेगी ठंड, आज़माएं ये आसान और असरदार हैक्स

\u0938\u0930\u094d\u0926\u093f\u092f\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0930\u094d\u0924\u0928 \u0927\u094b\u0928\u093e \u0915\u0908 \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0938\u092c\u0938\u0947 \u092e\u0941\u0936\u094d\u0915\u093f\u0932 \u0915\u093e\u092e \u092c\u0928 \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948. \u0920\u0902\u0921\u093e \u092a\u093e\u0928\u0940 \u0939\u093e\u0925\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0938\u0941\u0928\u094d\u0928 \u0915\u0930 \u0926\u0947\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0915\u093e\u092e \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0928 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0932\u0917\u0924\u093e \u0939\u0948. \u0905\u0917\u0930 \u0906\u092a \u092d\u0940 \u0907\u0938\u0938\u0947 \u092a\u0930\u0947\u0936\u093e\u0928 \u0939\u0948\u0902 \u0924\u094b \u092f\u0947 \u0906\u0938\u093e\u0928 \u0939\u0948\u0915\u094d\u0938 \u091c\u0930\u0942\u0930 \u0906\u092a\u0915\u0947 \u0915\u093e\u092e \u0906\u090f\u0902\u0917\u0947.