विज्ञापन
विशेष लिंक

बर्तन धोने में अब नहीं लगेगी ठंड, आज़माएं ये आसान और असरदार हैक्स

सर्दियों में बर्तन धोना कई लोगों के लिए सबसे मुश्किल काम बन जाता है. ठंडा पानी हाथों को सुन्न कर देता है और काम में मन नहीं लगता है. अगर आप भी इससे परेशान हैं तो ये आसान हैक्स जरूर आपके काम आएंगे.

Share
  • बर्तन धोते समय गुनगुना पानी इस्तेमाल करें, इससे हाथों को ठंड नहीं लगेगी और चिकनाई जल्दी हटेगी.
    Share
    बर्तन धोते समय गुनगुना पानी इस्तेमाल करें, इससे हाथों को ठंड नहीं लगेगी और चिकनाई जल्दी हटेगी.
  • रबर या सिलिकॉन के दस्ताने पहनकर बर्तन धोएं, इससे हाथ सीधे ठंडे पानी के संपर्क में नहीं आते
    Share
    रबर या सिलिकॉन के दस्ताने पहनकर बर्तन धोएं, इससे हाथ सीधे ठंडे पानी के संपर्क में नहीं आते
  • बर्तन धोने से पहले थोड़ा नारियल या सरसों के तेल लगा लें, इससे त्वचा सुरक्षित रहती है.
    Share
    बर्तन धोने से पहले थोड़ा नारियल या सरसों के तेल लगा लें, इससे त्वचा सुरक्षित रहती है.
  • नींबू और सिरके की कुछ बूंदें पानी में डालने से बर्तन जल्दी साफ होंगे और हाथ कम देर गीले रहेंगे.
    Share
    नींबू और सिरके की कुछ बूंदें पानी में डालने से बर्तन जल्दी साफ होंगे और हाथ कम देर गीले रहेंगे.
  • बर्तनों को एक साथ भिगो दें, इससे रगड़ कम लगेगी और ठंडे पानी में समय घटेगा.
    Share
    बर्तनों को एक साथ भिगो दें, इससे रगड़ कम लगेगी और ठंडे पानी में समय घटेगा.
  • स्टील वॉश स्क्रबर की जगह सॉफ्ट स्पंज का इस्तेमाल करें, जिससे हाथों पर दबाव और ठंड दोनों कम हों.
    Share
    स्टील वॉश स्क्रबर की जगह सॉफ्ट स्पंज का इस्तेमाल करें, जिससे हाथों पर दबाव और ठंड दोनों कम हों.
  • बर्तन धोने के बाद हाथों को तुरंत पोंछकर मॉइस्चराइजर लगाएं, ताकि रूखापन और जलन से बचाव हो सके.
    Share
    बर्तन धोने के बाद हाथों को तुरंत पोंछकर मॉइस्चराइजर लगाएं, ताकि रूखापन और जलन से बचाव हो सके.
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com