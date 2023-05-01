बाप रे बाप इतना सोना...नोटों की गड्डियां, कोयला कारोबारियों के घर मिला करोड़ों का खजाना
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोयला माफियाओं के खिलाफ शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की. झारखंड और पश्चिम बंगाल के अलग-अलग जिलों में 40 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई है. कोयला कारोबार से जुड़े मामलों में ईडी ने आरोपियों के खिलाफ यह तलाशी अभियान शुरू किया.
झारखंड के धनबाद में कोल कारोबारी एलबी सिंह के आवास और उनसे जुड़े प्रतिष्ठानों पर छापेमारी शुरू की गई. ईडी की टीमों ने धनबाद के देव बिला क्षेत्र समेत कुल 16 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी. इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी तलाशी अभियान चलाया गया है.