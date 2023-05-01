विज्ञापन
अजय देवगन की बेटी की 10 तस्‍वीरें

अजय देवगन की बेटी आए दिन लाइमलाइट में बनी रहती हैं. उन्हें कई बी-टाउन पार्टीज में भी स्पॉट किया गया है.

  • अजय की बेटी आए दिन लाइमलाइट में बनी रहती हैं. उन्हें कई बी-टाउन पार्टीज में भी स्पॉट किया गया है. nysadevganx/Instagram
  • 90 के दशक की अजय देवगन और काजोल की सुपरहिट जोड़ी के दोनों बच्चे अब बड़े हो गए हैं. nysadevganx/Instagram
  • कपल की बेटी का नाम है निसा देवगन. इनकी भी जबरदस्‍त फैन फॉलोइंग है. nysadevganx/Instagram
  • निसा अक्‍सर सोशल मीडिया पर तस्‍वीरें शेयर करती रहती हैं. nysadevganx/Instagram
  • निसा अब पूरी तरह से फिल्मों में आने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक इसका ऐलान नहीं हुआ है. nysadevganx/Instagram
  • निसा अभी तक किसी प्रोजेक्ट में नजर नहीं आई हैं. nysadevganx/Instagram
  • फैंस को बेसब्री से इंतजार है कि उनका कब बॉलीवुड में डेब्‍यू होगा. nysadevganx/Instagram
