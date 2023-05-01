विज्ञापन
Photos : आईफोन 17 की चाहत और युवाओं की ऐसी दीवानगी कभी नहीं देखी होगी!

एप्पल के नए फोन, 'आईफोन 17' की भारत में शुक्रवार को बिक्री शुरू हुई, और इसे खरीदने के लिए युवाओं में गजब का उत्साह देखा गया. देश के तमाम बड़े शहरों में सुबह से ही एप्पल स्टोर्स के बाहर भारी भीड़ उमड़ पड़ी. फोन के लिए लोगों में इतनी दीवानगी थी कि कई ग्राहकों ने स्टोर खुलने से कई घंटे पहले ही कतारें लगा दी थीं, और कुछ तो पूरी रात इंतजार करते रहे. यह नजारा दिखाता है कि नए आईफोन मॉडल के लिए ग्राहकों का जुनून अपने चरम पर था.

  • भारत में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे महानगरों में इस नवीनतम फोन को लेकर ग्राहकों के बीच खासा उत्साह देखा गया। इसे खरीदने के लिए लोग एप्पल स्टोर के बाहर लंबी कतारों में खड़े रहे.
  • एप्पल ने हाल ही में आईफोन 17 को वैश्विक स्तर पर पेश किया था. आईफोन 17 के शुरुआती मॉडल की कीमत भारत में 82,900 रुपये से शुरू होकर 2,29,900 रुपये तक है. अमेरिका में यह 799 डॉलर से 1,999 डॉलर की कीमत पर उपलब्ध है.
  • दिल्ली के साकेत सिटीवॉक मॉल स्थित एप्पल स्टोर के बाहर लंबी कतारों में युवा खरीदारों की मौजूदगी देखी गई. बेंगलुरु के मॉल ऑफ एशिया में हाल ही में खुले एप्पल हेब्बल स्टोर और मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में भी भारी भीड़ उमड़ी.
