Mehendi Design: छोटी दिवाली के लिए 5 सबसे स्टाइलिश और हाथों की रौनक बढ़ाने वाले मेहंदी डिजाइन
Mehendi Designs for Choti Diwali 2025: दिवाली के त्योहार का लोग पूरे साल से इंतजार करते हैं. इस फेस्टिव सीजन में पटाखो-लाइटों की धूम देखने को मिलती है. इसके अलावा इस दौरान सजने संवरने का भी अपना अलग ही मजा होता है. ऐसे में महिलाएं भी मेहंदी लगाकर अपना श्रृंगार पूरा करती है. आज छोटी दिवाली का त्योहार और आप भी अपने हाथों पर कुछ अनोखे, मॉडर्न, स्टाइलिश डिजाइन ढूंढ रही हैं तो ये खबर आपके काम की है. आज हम आपके लिए 5 ऐसे मेहंदी डिजाइन लेकर आए हैं जो इस दिन के लिए काफी परफेक्ट लगेंगे.
मेहंदी के फूलों वाले डिजाइन हमेशा फैशन और ट्रेंड में बने रहते हैं क्योंकि ये हाथों को एक पारंपरिक और खूबसूरत लुक देते हैं. छोटी दिवाली के मौके पर आप फ्लोरल डिजाइन वाली मेहंदी लगा सकती हैं. ये देखने में काफी एलिगेंट लगेंगे.
अगर इस साल आपके पार्टनर के साथ पहली दिवाली है, या कहें कि न्यूली वेड कपल साथ में पहली बार दिवाली मनाने जा रहे हैं तो आप हाथों में ये हार्ट वाली मेहंदी लगा सकती हैं. ये फेस्टिव सीजन में देखने में काफी खूबसूरत लगती हैं.