पहले कुत्ते का कोच को काटना और अब डोपिंग का डंक: भारत को गंवाना पड़ सकता है Gold

Simran Sharma Guide Runner Saifi Fails Dope Test: दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप खत्म हो चुकी है, जहां भारत ने रिकॉर्ड 22 मेडल जीते. लेकिन भारतीय आयोजकों और एथलीटों की परेशानियां और चुनौतियां अभी बरकरार हैं. इस चैंपियनशिप में दिव्यांग एथलीट सिमरन शर्मा ने 11.9 5 सेकंड में 100 मीटर का स्वर्ण पदक जीतकर सबको हैरान कर दिया था. सिमरन ने टी-12 100 मीटर के स्वर्ण के साथ 200 मीटर का कांस्य पदक भी जीता. लेकिन इसके बाद खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडवीया द्वारा शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय सम्मान समारोह में सिमरन ने हिस्सा नहीं लिया.

इसकी वजहों का खुलासा तब हुआ जब NADA (नाडा) की डोपिंग लिस्ट में 100वें नंबर पर उनके रनर गाइड उमर सैफी का नाम दिखा. अब ऐसे में सिमरन को वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हासिल किए गए पदक गंवाने पड़ सकते हैं.

नाडा ने सिमरन के गाइड रनर उमर सैफी को बैन ड्रग ड्रॉस्टेनोलोन के इस्तेमाल की वजह से डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया. भारत ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अबतक का बेस्ट प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य के साथ कुल 22 पदक जीते और पदक तालिका में 10वें नंबर पर रहा. खेल मंत्रालय ने पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा के नकद इनाम भी दिए.

दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप की सराहना कई अंतरराष्ट्रीय अधिकारियों और एथलीटों ने भी की. सइस टॉप क्लास आयोजन के बावजूद कुत्ते द्वारा केन्या और जापान के कोच को काटने की घटना और अब डोपिंग के डंक ने इस पर दाग लगा दिया है. वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 से ज्यादा देशों के करीब ढाई हजार एथलीट और सपोर्ट स्टाफ ने हिस्सा लिया.

NDTV से बात करते हुए भारतीय पैरालंपिक कमिटी PCI के एक सदस्य ने नाम नहीं बताए जाने की शर्त पर कहा,"इसमें अब हम क्या कर सकते हैं? हम तो खिलाड़ियों को सिखाते हैं कि वो कैसे क्लीन रहें. लेकिन यह बहुत बड़ा सरदर्द है. और, यकीनन उस खिलाड़ी का और भारत के दो पदक छीने जा सकते हैं. ये हमारे लिए शर्म की बात है."

यह भी पढ़ें: World Cup Points Table: जीत की हैट्रिक लगाकर टॉप पर पहुंची इंग्लैंड, टीम इंडिया इस पायदान पर, ऐसा है सेमीफाइनल का समीकरण

यह भी पढ़ें: हैरी ब्रूक, रचिन रवींद्र और...आकाश चोपड़ा ने चुनी अगली फैब फोर, इन दो भारतीयों को किया शामिल