Paralympics 2024: विश्व चैंपियन सचिन ने पैरालंपिक में पुरुषों की शॉटपुट स्पर्धा में जीता रजत पदक

Sachin Khiladi Won Silver Medal in Paralympics 2024: भारत के सचिन सरजेराव खिलारी ने पुरुषों की शॉटपुट एफ46 स्पर्धा में 16.32 मीटर की एशियाई रिकॉर्ड दूरी के साथ पैरालंपिक रजत पदक अपने नाम किया. 34 वर्षीय खिलारी ने अपने दूसरे प्रयास में दिन का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 16.30 मीटर के अपने ही पहले के एशियाई रिकॉर्ड को बेहतर बनाया, जिसे उन्होंने मई में जापान में विश्व पैरा-एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतते हुए बनाया था.

A stellar throw & a well-deserved Silver Medal for Sachin Khilari in Men's Shot Put F46 at the #Paralympics2024! Your effort embodies the true spirit of sportsmanship & perseverance, making Bharat proud!



