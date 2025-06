कौन हैं अनिमेष कुजूर? जिन्होंने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का झंडा किया बुलंद

Who is Animesh Kujur? छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में स्थित घुइटागर गांव से ताल्लुक रखने वाले 21 वर्षीय युवा धावक अनिमेष कुजूर ने इतिहास रच दिया है. वह एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल करने वाले दूसरे कॉन्टिनेंटल लेवल के खिलाड़ी बन गए हैं. 200 मीटर की रेस में उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया है. प्रतियोगिता के दौरान अनिमेष ने पुरुषों की प्रतिस्पर्धा में 200 मीटर की रेस को महज 20.32 सेकंड में पूरा किया. उनसे आगे केवल जापान के तोवा उजावा और सऊदी के अब्दुल अताफी ही रहे. तोवा ने 20.12 सेकंड में स्वर्ण पदक और अब्दुल अताफी ने 20.31 सेकंड में रजत पदक अपने नाम किया.

जीत के बाद अनिमेष कुजूर काफी खुश नजर आए. उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'शुरुआत इतनी अच्छी नहीं थी. लेकिन अच्छी कर्व रनिंग ने मुझे एशियाई मीट में पदक जीतने में सक्षम बनाया.'

Athletics, Asian Athletics championships 2025: ANIMESH KUJUR!!! WHAT A TALENT THIS BOY IS..



BREAKS HIS NR WITH A DAMN GOOD TIME OF 20.32s TO WIN A BRILLIANT BRONZE IN MEN'S 200m FINAL AT THE 26TH AAC IN GUMI!



ONE OF THE BEST PERFORMANCES BY AN INDIAN ATHLETE THIS EDITION 👏🇮🇳🥉 pic.twitter.com/V23iV1I4Ad