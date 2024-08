Paris Olympics: "मुझे यकीन है कि ...", देश के सबसे युवा ओलंपिक मेडलिस्ट अमन सहरावत को लेकर सचिन तेंदुलकर का पोस्ट वायरल

Sachin Tendulkar on Aman Sehrawat : 21 साल के अमन सहरावत, जो पेरिस 2024 (Paris Olympics 2024) में 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारतीय कुश्ती के लिए हीरो साबित हुए हैं, राष्ट्रीय राजधानी के प्रसिद्ध छत्रसाल अखाड़े के पांचवें छात्र हैं जिसने ओलंपिक पदक जीता है. अमन (Aman Sehrawat) ओलंपिक के इतिहास में मेडल जीतने वाले भारत के सबसे युवा एथलीट बन गए हैं. अमन सहरावत के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने रिएक्ट किया है. सचिन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर अमन को बधाई दी है. सचिन ने अपने पोस्ट में लिखा, "अमन सहरावत, मात्र 21 साल की उम्र में भारत के सबसे युवा ओलंपिक मेडल विजेता बनने पर बधाई.. यह जीत सिर्फ़ आपकी नहीं है, यह पूरे भारतीय कुश्ती दल की जीत है. हर भारतीय को आपकी उपलब्धि पर गर्व है. आपके माता-पिता, मुझे यकीन है कि अपने स्वर्गीय निवास से आपको देख रहे होंगे, आज आप पर बहुत गर्व करेंगे."

