''कंगना रनौत एक...'' भड़क गईं साइना नेहवाल, ट्रोलर्स को दिया करार जवाब

Saina Nehwal React After Netizens Troll: हाल ही में देश के स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने बड़ा बयान दिया था. जिसके बाद फैंस उनके पीछे पड़ गए थे. दरअसल, देश की 34 वर्षीय महिला बैडमिंटन स्टार ने शुभांकर मिश्रा के साथ पॉडकास्ट में कई मसलों पर अहम चर्चा की थी. इस दौरान उन्होंने जैवलिन के बारे में भी अपना विचार साझा किया था. महिला खिलाड़ी के मुताबिक साल 2021 में जबतक नीरज चोपड़ा विजेता नहीं बन गए थे. तबतक उन्हें इस खेल के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी. नेहवाल के इस बयान के बाद उनकी सोशल मीडिया पर जमकर किरकिरी हुई थी. लोगों ने उन्हें ट्रोल करते हुए भारतीय खेलों की कंगना रनौत करार दिया था.

फैंस की तरफ से लगातार निशाना बनाए जानें के बाद आखिरकर नेहवाल ने एक बार फिर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्वीटर) पर अपना विचार साझा करते हुए लिखा है, ''तारीफ के लिए आपका धन्यवाद. कंगना रनौत एक खूबसूरत महिला हैं. मुझे अपने खेल में उच्च श्रेणी पर पहुंचना था. मैंने गर्व के साथ बैडमिंटन में वर्ल्ड नंबर-1 रैंकिंग और ओलंपिक मेडल हासिल किया. मैं फिर से कहना चाहूंगी कि घर पर बैठकर कमेंट करना आसान है और खेलना काफी मुश्किल. नीरज हमारे सुपर स्टार हैं. उन्होंने देश में खेल को काफी लोकप्रिय बनाया है..''

Thanks for the compliment.. Kangana is beautiful…but I had to be perfect in my sport and I proudly achieved world number 1 and Olympic medal in badminton for my country …again I will say this ghar pe bait ke comment karna easy hai and sports khelna difficult 😁Neeraj is our… https://t.co/mAjW10X4d1