Rowing At Olympics 2024: बलराज पंवार हीट में रहे चौथे स्थान पर, अब रेपेचेज में लेंगे हिस्सा, क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने पर होंगी नजरें

पेरिस ओलंपिक में हिस्सा ले रहे भारत के एकमात्र नौकायन (रोइंग) खिलाड़ी बलराज पंवार शनिवार को पुरुष एकल स्कल स्पर्धा की पहली हीट (शुरुआती रेस) में चौथे स्थान पर रहे और अब रेपेचेज में हिस्सा लेंगे. पच्चीस साल के बलराज ने सात मिनट 7.11 सेकेंड का समय लिया. वह न्यूजीलैंड के थॉमस मैकिनटोश (छह मिनट 55.92 सेकेंड), स्टीफानोस एनतोस्कोस (सात मिनट 1.79 सेकेंड) और अब्देलखालेक एलबाना (सात मिनट 5.06 सेकेंड) से पीछे रहे. प्रत्येक हीट से शीर्ष तीन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है. ऐसे में बलराज सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह नहीं बना पाए हैं. हालांकि, उनके पास एक और मौका होगा. बलराज अब रेपेचेज राउंड में हिस्सा लेंगे. रेपेचेज राउंड के जरिए बलराज को सेमीफाइनल या फाइनल में जगह बनाने का दूसरा मौका मिलेगा. बलराज चीन में 2022 एशियाई खेलों में चौथे स्थान पर रहे थे और कोरिया में एशियाई तथा ओसियाना ओलंपिक क्वालीफिकेशन रेगाटा में कांस्य पदक जीता था.

बलराज ने शुरुआत जोरदार की छी और मैकिंटोश के खिलाफ शुरू में ही बड़ी बढ़त हासिल कर ली थी. भारतीय रोवर तेज शुरुआत के बाद तीसरे स्थान पर थे, लेकिन एल्बन्ना ने तुरंत उन्हें पछाड़ दिया और वो तीसरे स्थान पर आ गए. 500 मीटर की पहली बाधा एल्बन्ना ने 1:41.94 में पूरी की क्योंकि बलराज 1:43.53 में उनके ठीक पीछे थे. भारतीय नाविक मिस्री पर पूरा दबाव बना रहा था.

