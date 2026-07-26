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PM मोदी ने अनाहत सिंह को दी बधाई, 18 साल की खिलाड़ी ने रचा विश्व स्क्वैश में इतिहास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह को वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचने पर बधाई दी. उन्होंने अनाहत की जीत को 'ऐतिहासिक उपलब्धि' बताया और भरोसा जताया कि इससे और भी युवा इस खेल को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे.

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PM मोदी ने अनाहत सिंह को दी बधाई, 18 साल की खिलाड़ी ने रचा विश्व स्क्वैश में इतिहास
अनाहत सिंह
IANS

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह को वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचने पर बधाई दी. उन्होंने अनाहत की जीत को 'ऐतिहासिक उपलब्धि' बताया और भरोसा जताया कि इससे और भी युवा इस खेल को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे.

पीएम मोदी ने 'X' (पहले ट्विटर) पर लिखा, 'वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि। अनाहत सिंह पर गर्व है कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बनीं। यह उपलब्धि युवाओं के बीच स्क्वैश को और लोकप्रिय बनाएगी.'

18 वर्षीय अनाहत ने महिला सिंगल्स फ़ाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए मिस्र की दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी रुकैया सलेम को 11-3, 11-7, 11-9 से हराकर खिताब अपने नाम किया. अनाहत ने टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी के तौर पर प्रवेश किया और बिना कोई मैच हारे खिताब जीतकर अपनी रैंकिंग को सही साबित किया. इस जीत के साथ, वह 2010 में अमेरिकी खिलाड़ी अमांडा सोभी के खिताब जीतने के बाद महिला वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय और पहली गैर-मिस्र खिलाड़ी बन गईं। साथ ही, उन्होंने इस इवेंट पर मिस्र के 15 साल के दबदबे को भी खत्म कर दिया.

यह जीत अनाहत के तेज़ी से आगे बढ़ते करियर में एक और अहम पड़ाव है. भारत की सबसे होनहार स्क्वैश खिलाड़ियों में से एक, अनाहत ने 15 साल की उम्र में 2022 एशियाई खेलों में दो ब्रॉन्ज़ मेडल जीते थे और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी देश का प्रतिनिधित्व किया है. इससे पहले दिन में, अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के नवीनतम संस्करण में, PM मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों की हालिया उपलब्धियों का ज़िक्र किया, जिसकी शुरुआत स्टार शटलर पीवी सिंधु के पहले जापान ओपन खिताब से हुई.

PM मोदी ने कहा, 'हमारे युवाओं ने हाल ही में खेलों में शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं. पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं; पूरे देश को उनकी इस उपलब्धि पर गर्व है.'

प्रधानमंत्री ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर 270 रनों की शानदार जीत के साथ अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज करने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की भी तारीफ़ की. पीएम मोदी ने कहा, “यह एक ऐतिहासिक जीत है; हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से मैच जीता. लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में, यह किसी महिला टीम द्वारा खेला गया पहला टेस्ट मैच था। इसी मैदान पर भारत ने 1983 में अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। अब, हमारी ‘नारी शक्ति' ने वहां देश का मान बढ़ाया है.'

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