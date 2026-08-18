India vs South Africa LIVE Score Updates, Women's Hockey World Cup 2026: ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट चीन के साथ मैच ड्रॉ कराने के बाद आत्मविश्वास से भरी भारतीय टीम मंगलवार को अपने दूसरे महिला हॉकी विश्व कप मैच में दक्षिण अफ्रीका के सामने है. पूल D में टॉप-2 में जगह बनाने की अपनी दावेदारी को मजबूत करने के इरादे से वे मैदान पर उतरें हैं. दुनिया में नौवें नंबर की भारतीय टीम ने टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में मजबूत चीनी टीम के खिलाफ अनुशासित खेल दिखाते हुए 2-2 से मैच ड्रॉ कराया था. इस नतीजे से उन्हें एक अहम पॉइंट मिला है और वे दूसरे राउंड में क्वालिफाई करने की अच्छी स्थिति में हैं. दक्षिण अफ्रीका पर 4-0 की जीत के बाद इंग्लैंड अभी पूल D में सबसे आगे है, जबकि चीन और भारत उसके बाद हैं और दक्षिण अफ्रीका चौथे स्थान पर है.

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