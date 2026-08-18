India vs South Africa LIVE Score Updates, Women's Hockey World Cup 2026: ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट चीन के साथ मैच ड्रॉ कराने के बाद आत्मविश्वास से भरी भारतीय टीम मंगलवार को अपने दूसरे महिला हॉकी विश्व कप मैच में दक्षिण अफ्रीका के सामने है. पूल D में टॉप-2 में जगह बनाने की अपनी दावेदारी को मजबूत करने के इरादे से वे मैदान पर उतरें हैं. दुनिया में नौवें नंबर की भारतीय टीम ने टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में मजबूत चीनी टीम के खिलाफ अनुशासित खेल दिखाते हुए 2-2 से मैच ड्रॉ कराया था. इस नतीजे से उन्हें एक अहम पॉइंट मिला है और वे दूसरे राउंड में क्वालिफाई करने की अच्छी स्थिति में हैं. दक्षिण अफ्रीका पर 4-0 की जीत के बाद इंग्लैंड अभी पूल D में सबसे आगे है, जबकि चीन और भारत उसके बाद हैं और दक्षिण अफ्रीका चौथे स्थान पर है.
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India vs South Africa Live Score: भारत को पेनल्टी कॉर्नर
एक बार फिर सर्कल में भारतीय खिलाड़ियों के बीच तेज़ी से पासिंग देखने को मिल रही है. नवनीत, नेहा और दीपिका के बीच तालमेल बहुत शानदार है. आखिरकार, नवनीत को एक और पेनल्टी कॉर्नर (PC) मिल जाता है, जो भारत के लिए एक और मौका है. इस बार दीपिका मैदान पर हैं.
India vs South Africa Live Score: दक्षिण अफ्रीका का जबरदस्त रन
ज़ुलु दाईं का शानदार रन. वह बेसलाइन तक दौड़ती हैं और कटबैक भी सही देती हैं. लेकिन भारत किसी तरह गेंद को सुरक्षित जगह पहुंचा देता है और क्लीन शीट बरकरार रहती है. यह दक्षिण अफ्रीका का जबरदस्त प्रयास था.
India vs South Africa Live Score: भारत का दूसरा गोल
नवनीत का शानदार शॉट, और वैन टोंडर के पास कोई मौका नहीं. बहुत ही बढ़िया तरीके से किया गया मूव. नवनीत ने हल्के से दाईं ओर एंगल बदला और फिर ज़ोरदार शॉट मारा. गेंद गोलकीपर और लाइन पर खड़े डिफेंडर के बीच की जगह से निकलकर सीधे बोर्ड से जा टकराई.
India vs South Africa Live Score: भारत को पनेल्टी
दूसरे क्वार्टर में अभी दो ही मिनट हुए हैं कि भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला है. लालरेम्सियामी ने बहुत समझदारी से सर्कल में गेंद को रोका और फिर उसे पियर्स के पैर पर फ्लिक कर दिया. अब 'D' के टॉप से भारत के लिए एक और मौका है. दीपिका पिच पर नहीं हैं, इसलिए मुमकिन है कि नवनीत स्लैप हिट लेंगी.
India vs South Africa Live Score: पहला क्वार्टर पूरा
अब तक भारत का खेल अच्छा रहा है. उन्होंने अटैक में अच्छा प्रदर्शन किया है और कई मौके भी बनाए हैं. लेकिन दूसरी तरफ़ उन्होंने विरोधी टीम को भी कुछ मौके दिए हैं, जो मारिज्ने को पसंद नहीं आया होगा. भारत को अपनी डिफेंस को और मज़बूत करने की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही उन्हें वैसा ही अटैकिंग हॉकी खेलना जारी रखना होगा जैसा वे अब तक खेलते आए हैं.
India vs South Africa Live Score: भारत का पहला गोल
सर्कल में अच्छा खेल देखने को मिला, भारत ने लगातार पास देकर दबाव बनाए रखा. आखिर में यह गोल किस्मत से मिला, क्योंकि साक्षी ने शॉट लेने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद ड्रिबल करती हुई दूर वाले पोस्ट के पास चली गई, जहां सुनेलिता टोप्पो ने आसानी से उसे टैप-इन कर दिया. अब भारत को इसी लय को आगे बढ़ाना होगा.
India vs South Africa Live Score: भारत को पीसी
भारत को दिन का अपना पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला. बलजीत ने लेफ्ट विंग से आगे बढ़ते हुए सर्कल में गेंद को विरोधी खिलाड़ी के पैर से टकरा दिया. अब दीपिका के पास मौका है.
लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. वैन टोंडर ने शानदार बचाव किया. दीपिका ने अपने फ़्लिक में अच्छी ताक़त लगाई और गेंद को नीचे रखते हुए कोने की तरफ़ भेजा, लेकिन वैन टोंडर ने अपनी दाईं ओर पूरी लंबाई में डाइव लगाकर उसे दूर धकेल दिया.
India vs South Africa Live Score: दक्षिण अफ्रीका का एक और अटैक
दक्षिण अफ़्रीका ने एक और शानदार हमला किया और वे दाईं ओर से तेज़ी से आगे बढ़े. लेकिन भारत ने अपनी मज़बूत डिफ़ेंस से स्थिति को संभाल लिया और एक बार फिर बच निकले.
India vs South Africa Live Score: दक्षिण अफ्रीका को पेनल्टी कॉर्नर
साउथ अफ़्रीका के लिए क्या शानदार मौका है. मिडफ़ील्ड से सर्कल के बीचों-बीच एक ज़बरदस्त पास आया, कायला डी वाल और बिचू आमने-सामने थीं, और बिचू ने शानदार बचाव किया. हालांकि, भारत गेंद को खतरे से बाहर नहीं निकाल पाया और साउथ अफ़्रीका को पेनल्टी कॉर्नर मिल गया.
लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं हुआ. क्योंकि ऑगस्टी का सर्कल के किनारे से लगाया गया ट्रैप सही नहीं था.
India vs South Africa Live Score: अब एक्शन शुरू
एमस्टेलवीन के वैगनर स्टेडियम में टीमें मैदान पर हैं. भारत पूरी तरह से केसरिया रंग की किट में है. महिला टीम पहली बार यह नई किट पहन रही है. दक्षिण अफ्रीका पूरी तरह से हरे रंग की किट में है. सबसे पहले, दोनों देशों के राष्ट्रगान होते हैं. अब एक्शन की बारी.
India vs South Africa Live Score: भारत की शुरुआती इलेवन
भारत की शुरुआती XI: बिचू देवी, सुशीला चानू, ज्योति, इशिका चौधरी, सलीमा टेटे, नेहा गोयल, साक्षी राणा, नवनीत कौर, सुनेलिता टोप्पो, लालरेम्सियामी, रुतुजा दादासो पिसल
सब्स: सविता पुनिया, निक्की प्रधान, शिल्पी डबास, इशिका, बलजीत कौर, दीपिका सहरावत, ब्यूटी डंग डंग
India vs South Africa Live Score: बिना बदलाव के उतरा भारत
चीन के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ हुए मैच के बाद भारत की टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसका मतलब है कि लथनतलुआंगी और दीपिका सोरेंग को मैच के दिन की टीम में जगह नहीं मिली है. पहले क्वार्टर में बिचू देवी गोलकीपर के तौर पर खेलेंगी और संभावना है कि वे सविता पूनिया के साथ क्वार्टर-दर-क्वार्टर बारी-बारी से खेलेंगी, जैसा कि उन्होंने चीन के खिलाफ किया था.
India vs South Africa Live Score: मैच से पहले भारत को गुड न्यूज
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने मैच से पहले, चीन भारत के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आया है, क्योंकि वे इसी ग्रुप के दूसरे मैच में इंग्लैंड को बुरी तरह हरा रहे हैं. तीसरे क्वार्टर के बीच में, चीन 4-0 से आगे है. वे भारत के लिए गोल-अंतर की चिंता खत्म कर रहे हैं और स्योर्ड मारिजने की टीम को ऐसी स्थिति में पहुंचा रहे हैं जहां दो जीत से क्वालिफिकेशन पक्का हो जाएगा, लेकिन भारत के लिए सिर्फ़ एक जीत और एक ड्रॉ भी काफी हो सकता है. अगर भारत आज दक्षिण अफ्रीका को हरा देता है और इंग्लैंड चीन से चार या उससे ज़्यादा गोल से हार जाता है, तो इंग्लैंड के खिलाफ़ ड्रॉ भी भारत को अगले राउंड में पहुंचा देगा.
India vs South Africa LIVE: आज दक्षिण अफ्रीका से मैच
नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर. भारतीय महिला टीम ने अपने ग्रुप स्टेज के पहले मुकाबले में चीन जैसी मजबूत टीम को 2-2 से ड्रॉ पर रोका था. आज भारतीय टीम का सामना दक्षिण अफ्रीका से है. भारतीय टीम आज का मैच जीतकर अगले राउंड के लिए क्वालीफाई करना चाहेगी.