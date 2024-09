Asian Champions Trophy: भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर फाइनल में किया प्रवेश

Asian Champions Trophy India defeated South Korea: मौजूदा चैंपियन भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया. भारत ने उत्तम सिंह (13वें मिनट), कप्तान हरमनप्रीत सिंह (19वें, 45वें मिनट) और जरमनप्रीत सिंह (32वें मिनट) की मदद से गोल किए, जबकि कोरिया का एकमात्र गोल यांग जिहुन (33वें मिनट) की मदद से हुआ अब मंगलवार को होने वाले फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा.

Full Time:



We are into the finals.

Another smashing win at the Men's Asian Champions Trophy, 2024 for Team India.



Goals from Harmanpreet, Jarmanpreet and Uttam Singh give India the win.



India 🇮🇳 4 - 1 🇰🇷 Korea



Uttam Singh 13'

Harmanpreet Singh 19' (PC)

Jarmanpreet Singh…