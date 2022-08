CWG 2022, DAY 7 Live: वेल्स को हराकर भारत हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंचा, बॉक्सिंग में सागर ने पक्का किया मेडल

Loving the view from the 🔝



Three more points tonight and we extend our lead at the top!



Watch the action LIVE only on Sony Ten 3, Sony Six, and Sony LIV app at 6:30 PM (IST).#IndiaKaGame#HockeyIndia#B2022#Birmingham2022@CMO_Odisha@sports_odisha@IndiaSports@Media_SAIpic.twitter.com/X0qPRBMk0z