Avani Lekhara: "उन्होंने इतिहास रच दिया है ..." अवनि लेखरा के गोल्ड जीतने पर पीएम मोदी ने दिया रिएक्शन

PM Modi Reaction on Avani Lekhara: पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत की स्टार निशानेबाज अवनि लेखरा ने शुक्रवार को इतिहास रच दिया. उन्होंने महिलाओं की स्टैंडिंग 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा एसएच-1 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता. यह पैरालंपिक गेम्स में उनका तीसरा मेडल और दूसरा गोल्ड था. वह ऐसा करने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट हैं. अवनि ने खिलाड़ियों का जज्बा बढ़ाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की.

अविन ने मेडल जीतने के बाद कहा,"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी एथलीट को फोन पर बधाई देते आए हैं. टोक्यो 2020 में जब मैंने पैरालंपिक में मेडल जीता था तब भी मेरी उनसे बात हुई थी. उन्होंने मुझ पर बहुत गर्व किया और भूतकाल में मेरे साथ हुए एक्सीडेंट पर भी बात की. उन्होंने बताया कि मेरी यात्रा में मेरे माता-पिता का कितना बड़ा रोल रहा है. वह बहुत यादगार चीज थी."

उन्होंने आगे कहा,"जब हम टोक्यो पैरालंपिक के लिए कैम्प में थे तब भी पीएम मोदी सभी एथलीटों के साथ बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा था, 'हार-जीत से ज्यादा अहम है कि आप जहां जा रहे हैं वहां खुलकर खेलें. आपमें डर और किसी चीज के लिए अपेक्षा नहीं होनी चाहिए.' यह मेरे और बाकी एथलीट के लिए बहुत अहम संदेश रहा."

अविन ने आगे कहा,"जब हम वापस आए तब पीएम मोदी ने सभी एथलीट को आमंत्रित किया और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया. इससे उन खिलाड़ियों को बहुत हौसला मिला जो किसी वजह से मेडल नहीं जीत पाए थे. उन्होंने कहा था, 'इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीतें या हारें. आपको एक अनुभव मिला जो आगे काम आएगा."

इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवनि लेखरा को पेरिस पैरालंपिक में उनकी ताजा उपलब्धि पर बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा था,"भारत ने पैरालंपिक 2024 में अपना पदक खाता खोला! आर 2 महिला 10 मीटर एयर राइफल एसएच 1 इवेंट में स्वर्ण जीतने के लिए अवनि लेखरा को बधाई. उन्होंने इतिहास भी रच दिया है क्योंकि वह 3 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट हैं. उनका समर्पण भारत को गौरवान्वित करता है."

