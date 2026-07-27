विज्ञापन
विशेष लिंक

Commonwealth Games 2026: कुछ ऐसा रहेगा भारत का एथलेटिक्स शेड्यूल, इस दिन नीरज चोपड़ा होंगे एक्शन में, जानें तारीख और भारतीय समय

Commonwealth Games 2026 Athletics Competitions Schedule: CWG 2026 में एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं 27 जुलाई से 2 अगस्त तक होंगी.

Read Time: 7 mins
trusted source trusted source
Share
Commonwealth Games 2026: कुछ ऐसा रहेगा भारत का एथलेटिक्स शेड्यूल, इस दिन नीरज चोपड़ा होंगे एक्शन में, जानें तारीख और भारतीय समय
Commonwealth Games 2026 Athletics Competitions Schedule:

Commonwealth Games 2026 Athletics Competitions Schedule: ग्लासगो में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत लगातार मेडल जीत रहा है और सोमवार से एथलेटिक्स इवेंट्स शुरू होने के साथ ही उत्साह और बढ़ने वाला है. भारत ने 32 सदस्यों वाली एथलेटिक्स टीम उतारी है, जिसमें 22 पुरुष और 10 महिला एथलीट शामिल हैं, साथ ही 11 पैरा-एथलीट भी हैं. सबकी नज़रें नीरज चोपड़ा, तजिंदरपाल सिंह तूर, मुरली श्रीशंकर और गुलवीर सिंह जैसे स्टार खिलाड़ियों पर होंगी. नीरज और तजिंदरपाल पर खास ध्यान रहेगा, जिन्होंने 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने-अपने इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीते थे.

CWG 2026 में एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं 27 जुलाई से 2 अगस्त तक होंगी. आइए, एथलेटिक्स के पूरे शेड्यूल और इवेंट के समय (IST) पर एक नज़र डालते हैं.

27 जुलाई, सोमवार

पुरुषों की 100 मीटर दौड़: राउंड 1 - दोपहर 2:40 बजे
पुरुषों की लंबी कूद: क्वालिफाइंग राउंड - ग्रुप A - दोपहर 3:00 बजे
पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़: राउंड 1 - दोपहर 3:55 बजे
महिलाओं की हैमर थ्रो: क्वालिफाइंग राउंड - ग्रुप A - शाम 4:10 बजे
पुरुषों की लंबी कूद: क्वालिफाइंग राउंड - ग्रुप B - शाम 4:20 बजे
महिलाओं की 100 मीटर दौड़: राउंड 1 - शाम 4:30 बजे
महिलाओं की T37/38 100 मीटर दौड़: राउंड 1 - शाम 5:25 बजे
महिलाओं की शॉट पुट F57: फाइनल - रात 11:35 बजे
पुरुषों की ऊंची कूद: फाइनल - रात 11:40 बजे
महिलाओं की 800 मीटर दौड़: राउंड 1 - रात 11:45 बजे
महिलाओं की 100 मीटर T38 दौड़: फाइनल - रात 12:20 बजे (28 जुलाई)
पुरुषों की हैमर थ्रो: फाइनल - रात 12:27 बजे (28 जुलाई)
महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़: फाइनल - रात 12:35 बजे (28 जुलाई)
पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज़: फाइनल - रात 1:20 बजे (28 जुलाई)
पुरुषों की 1500 मीटर T20 दौड़: फाइनल - रात 1:42 बजे (28 जुलाई)
पुरुषों की 100 मीटर T38 दौड़: फाइनल - रात 1:57 बजे (28 जुलाई)
पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़: फाइनल - रात 2:15 बजे (28 जुलाई)

28 जुलाई, मंगलवार

महिलाओं की हेप्टाथलॉन 100 मीटर बाधा दौड़ - दोपहर 2:40 बजे
महिलाओं की 400 मीटर दौड़: राउंड 1 - दोपहर 3:00 बजे
महिलाओं की हेप्टाथलॉन ऊंची कूद - दोपहर 3:40 बजे
पुरुषों की 800 मीटर दौड़: राउंड 1 - दोपहर 3:45 बजे
पुरुषों की 400 मीटर दौड़: राउंड 1 - शाम 4:30 बजे
महिलाओं की हेप्टाथलॉन शॉट पुट - रात 11:30 बजे
महिलाओं की ऊंची कूद: फ़ाइनल - रात 11:35 बजे
पुरुषों की 100 मीटर दौड़: सेमी-फ़ाइनल - रात 11:40 बजे
महिलाओं की 100 मीटर दौड़: सेमी-फ़ाइनल - रात 12:06 बजे (29 जुलाई)
महिलाओं की हैमर थ्रो: फ़ाइनल - रात 12:28 बजे (29 जुलाई)
महिलाओं की हेप्टाथलॉन 200 मीटर दौड़ - रात 12:34 बजे (29 जुलाई)
पुरुषों की लंबी कूद T20: फ़ाइनल - रात 12:45 बजे (29 जुलाई)
पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़: फ़ाइनल - रात 12:55 बजे (29 जुलाई)
पुरुषों की 100 मीटर दौड़: फ़ाइनल - रात 1:44 बजे (29 जुलाई)
महिलाओं की 100 मीटर दौड़: फ़ाइनल - रात 2:10 बजे (29 जुलाई)

29 जुलाई, बुधवार

महिलाओं की हेप्टाथलॉन लंबी कूद - दोपहर 2:35 बजे
महिलाओं की 200 मीटर दौड़: राउंड 1 - दोपहर 3:00 बजे
पुरुषों की शॉट पुट: क्वालिफ़ाइंग राउंड - ग्रुप A - दोपहर 3:35 बजे
पुरुषों की शॉट पुट: क्वालिफ़ाइंग राउंड - ग्रुप B - दोपहर 3:35 बजे
पुरुषों की वन माइल दौड़: राउंड 1 - दोपहर 3:40 बजे
पुरुषों की 200 मीटर दौड़: राउंड 1 - शाम 4:02 बजे
महिलाओं की हेप्टाथलॉन जैवलिन थ्रो - शाम 4:35 बजे
पुरुषों की T11/12 100 मीटर दौड़: राउंड 1 - शाम 5:03 बजे
महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़: राउंड 1 - शाम 5:21 बजे
महिलाओं की डिस्कस थ्रो F42-44/F61-64: फ़ाइनल - रात 11:30 बजे
महिलाओं की 1500m T54: फ़ाइनल - रात 11:45 बजे
पुरुषों की लंबी कूद: फ़ाइनल - रात 11:54 बजे
पुरुषों की 400m बाधा दौड़: राउंड 1 - रात 12:03 बजे (30 जुलाई)
महिलाओं की शॉट पुट: फ़ाइनल - रात 12:31 बजे (30 जुलाई)
महिलाओं की 800m: सेमी-फ़ाइनल - रात 12:36 बजे (30 जुलाई)
पुरुषों की डिस्कस थ्रो F42-44/F61-64: फ़ाइनल - रात 12:55 बजे (30 जुलाई)
महिलाओं की हेप्टाथलॉन 800m - हीट 1 - रात 1:25 बजे (30 जुलाई)
पुरुषों की 100m T47: फ़ाइनल - रात 1:42 बजे (30 जुलाई)
महिलाओं की 3000m स्टीपलचेज़: फ़ाइनल - रात 2:05 बजे (30 जुलाई)

30 जुलाई, गुरुवार

पुरुषों की डेकाथलॉन 100m - दोपहर 2:40 बजे
पुरुषों की जैवलिन थ्रो: क्वालिफ़ाइंग राउंड - ग्रुप A - दोपहर 2:55 बजे
पुरुषों की डेकाथलॉन लंबी कूद - दोपहर 3:20 बजे
महिलाओं की 100m बाधा दौड़: राउंड 1 - शाम 4:00 बजे
महिलाओं की वन माइल: राउंड 1 - शाम 4:35 बजे
पुरुषों की ट्रिपल जंप: क्वालिफ़ाइंग राउंड - ग्रुप A - शाम 4:55 बजे
पुरुषों की ट्रिपल जंप: क्वालिफ़ाइंग राउंड - ग्रुप B - शाम 4:55 बजे
पुरुषों की डेकाथलॉन शॉट पुट - शाम 5:10 बजे
महिलाओं की 400m: सेमी-फ़ाइनल - शाम 5:15 बजे
पुरुषों की 400m: सेमी-फ़ाइनल - शाम 5:40 बजे
पुरुषों की शॉट पुट: फ़ाइनल - रात 11:30 बजे
पुरुषों की 200m: सेमी-फ़ाइनल - रात 11:37 बजे
पुरुषों की डेकाथलॉन हाई जंप - रात 11:38 बजे
महिलाओं की ट्रिपल जंप: फ़ाइनल - रात 11:55 बजे
महिलाओं की 100 मीटर T47: फ़ाइनल - सुबह 12:04 बजे (31 जुलाई)
पुरुषों की 100 मीटर T12: फ़ाइनल - सुबह 12:15 बजे (31 जुलाई)
महिलाओं की 200 मीटर: सेमी-फ़ाइनल - सुबह 12:35 बजे (31 जुलाई)
महिलाओं की डिस्कस थ्रो: फ़ाइनल - सुबह 1:10 बजे (31 जुलाई)
पुरुषों की 800 मीटर: सेमी-फ़ाइनल - सुबह 1:15 बजे (31 जुलाई)
पुरुषों की डेकाथलॉन 400 मीटर - सुबह 1:30 बजे (31 जुलाई)
महिलाओं की 5000 मीटर: फ़ाइनल - सुबह 1:48 बजे (31 जुलाई)
महिलाओं की 100 मीटर हर्डल्स: फ़ाइनल - सुबह 2:19 बजे (31 जुलाई)

31 जुलाई, शुक्रवार

पुरुषों की डेकाथलॉन 110 मीटर हर्डल्स - दोपहर 2:35 बजे
महिलाओं की लॉन्ग जंप: क्वालिफ़ाइंग राउंड - ग्रुप A - दोपहर 3:00 बजे
पुरुषों की डेकाथलॉन डिस्कस थ्रो - दोपहर 3:20 बजे
मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले: राउंड 1 - शाम 4:05 बजे
महिलाओं की लॉन्ग जंप: क्वालिफ़ाइंग राउंड - ग्रुप B - शाम 4:25 बजे
महिलाओं की 400 मीटर T54: राउंड 1 - शाम 4:35 बजे
पुरुषों की डेकाथलॉन पोल वॉल्ट - शाम 5:00 बजे
पुरुषों की डेकाथलॉन जैवलिन थ्रो - रात 11:30 बजे
पुरुषों की 10,000 मीटर रेस वॉक: फ़ाइनल - रात 11:35 बजे
महिलाओं की पोल वॉल्ट: फ़ाइनल - रात 11:38 बजे
महिलाओं की लॉन्ग जंप T38: फ़ाइनल - सुबह 12:35 बजे (1 अगस्त)
पुरुषों की जैवलिन थ्रो: फ़ाइनल - 12:45 AM (1 अगस्त)
महिलाओं की 800m दौड़: फ़ाइनल - 12:55 AM (1 अगस्त)
पुरुषों की डेकाथलॉन 1500m - हीट 1 - 1:05 AM (1 अगस्त)
महिलाओं की 400m बाधा दौड़: फ़ाइनल - 1:22 AM (1 अगस्त)
पुरुषों की 400m बाधा दौड़: फ़ाइनल - 1:30 AM (1 अगस्त)
पुरुषों की 200m दौड़: फ़ाइनल - 1:55 AM (1 अगस्त)
महिलाओं की 200m दौड़: फ़ाइनल - 2:16 AM (1 अगस्त)

1 अगस्त, शनिवार

पुरुषों का शॉट पुट F57: फ़ाइनल - 2:35 PM
पुरुषों की ट्रिपल जंप: फ़ाइनल - 2:40 PM
पुरुषों की 1500m T54: फ़ाइनल - 2:50 PM
महिलाओं की 10,000m रेस वॉक: फ़ाइनल - 3:00 PM
पुरुषों का डिस्कस थ्रो: फ़ाइनल - 4:20 PM
पुरुषों की 400m दौड़: फ़ाइनल - 4:30 PM
महिलाओं की 400m दौड़: फ़ाइनल - 4:50 PM
महिलाओं की 4x100m रिले: राउंड 1 - 5:05 PM
पुरुषों की 4x100m रिले: राउंड 1 - शाम 5:25 बजे
महिलाओं की 200m T38: फ़ाइनल - शाम 5:54 बजे
पुरुषों की पोल वॉल्ट: फ़ाइनल - रात 11:35 बजे
महिलाओं की लॉन्ग जंप: फ़ाइनल - रात 11:40 बजे
महिलाओं की 400m T54: फ़ाइनल - रात 11:58 बजे
महिलाओं की जैवलिन थ्रो: फ़ाइनल - रात 12:05 बजे (2 अगस्त)
पुरुषों की 5000m: फ़ाइनल - रात 12:15 बजे (2 अगस्त)
पुरुषों की 4x100m रिले: फ़ाइनल - रात 12:45 बजे (2 अगस्त)
महिलाओं की 4x100m रिले: फ़ाइनल - रात 12:56 बजे (2 अगस्त)
पुरुषों की 800m: फ़ाइनल - रात 1:15 बजे (2 अगस्त)
पुरुषों की वन माइल: फ़ाइनल - रात 1:25 बजे (2 अगस्त)
मिक्स्ड 4x400m रिले: फ़ाइनल - रात 1:50 बजे (2 अगस्त)
महिलाओं की वन माइल: फ़ाइनल - रात 2:15 बजे (2 अगस्त)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Other Sports, Commonwealth Games 2026
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com