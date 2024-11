Asian Women's Hockey Champions Trophy: भारतीय महिलाओं ने चीन को 3-0 से पीटा, ग्रुप में टॉप पर पहुंचा मेजबान, match report

भारतीय महिला हॉकी टीम ने शनिवार को राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेले गए बिहार महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के अपने ग्रुप चरण में अपने आखिरी मुकाबले से पहले की टक्कर में चीन को 3-0 से हरा दिया. मुकाबले में संगीता कुमारी (32'), सलीमा टेटे (37'), और दीपिका (60') ने गोल दागकर भारत को शानदार जीत दिलाई. इस जीत के साथ भारत ने न केवल ग्रुप टेबल में शीर्ष स्थान सुनिश्चित किया, तो वहीं दीपिका ने आठ गोल के साथ गोल स्कोरिंग चार्ट में भी अपना स्थान पक्का किया.भारत अब अपना अंतिम ग्रुप मैच रविवार को को जापान के खिलाफ शाम 4:45 बजे IST खेलेगा.

